PIZZORNO : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2026

PIZZORNO Environnement annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2026. Le rapport comprend notamment :
- L'attestation de la personne responsable ;
- Le rapport d'activité au 30 juin 2026 ;
- Les comptes consolidés résumés semestriels au 30 juin 2026;
- Le rapport d'examen limité des commissaires aux comptes.
Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique « Investisseurs » sur le site internet www.pizzorno.com
À propos de PIZZORNO Environnement
Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.
Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA
www.pizzorno.com
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PIZZORNO Environnement
Maria de VIA CARROZZA
Directeur Financier
m.carrozza@pizzorno.com
Tel. : 04 94 50 50 50
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Relations analystes / Investisseurs
ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
cpuissant@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 77
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Relations Presse
ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'DIAYE
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Tel. 01 53 67 36 34
- SECURITY MASTER Key : lJidkpablGjJyZxrlchummqZbZxiw5HHm2fLmGNoa57JaJ1inG6Wa5mSamlhl2lo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100242-gpe_mad_rs2026_vdef.pdf
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