PIZZORNO : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2026

PIZZORNO Environnement annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2026. Le rapport comprend notamment :

L'attestation de la personne responsable ;

Le rapport d'activité au 30 juin 2026 ;

Les comptes consolidés résumés semestriels au 30 juin 2026;

Le rapport d'examen limité des commissaires aux comptes.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique « Investisseurs » sur le site internet www.pizzorno.com

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

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