PIZZORNO : Mise à disposition du rapport financier annuel au 31 décembre 2025

PIZZORNO Environnement annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2025.

Il comprend notamment :

Les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2025 ;

Le rapport de gestion 2025 et le rapport de durabilité ;

Les différents rapports des commissaires aux comptes ;

Le rapport du Président du Conseil d'administration sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société ;

Les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes.

Ce document peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.pizzorno.com dans la rubrique « Investisseurs » ainsi que sur le site www.actusnews.com .

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

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