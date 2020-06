PIZZORNO : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019

PIZZORNO Environnement annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2019.

Il comprend notamment :

Les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2019 ;

Le rapport de gestion 2019 et le rapport sur la performance extra-financière ;

Les différents rapports des commissaires aux comptes ;

Le rapport du Président du conseil d'administration sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société ;

Les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes.

Ce document peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.pizzorno.com dans la rubrique « Finance » ainsi que sur le site www.actusnews.com.

À propos de PIZZORNO Environnement

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l'environnement et de l'économie circulaire auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'inscrit de façon volontariste dans l'économie circulaire en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2019 est de 218 M€ - www.pizzorno.com

Euronext Paris - Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA







PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

m.carrozza@pizzorno.com

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

cpuissant@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

acbonjour@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93