PIZZORNO : Forte dynamique commerciale en 2021

Au cours de l'année 2021, PIZZORNO Environnement a poursuivi sa dynamique commerciale tant sur la conquête de nouveaux marchés que sur le renouvellement de marchés majeurs, représentant un montant global de 216 M€. Ces succès, bénéficiant en 2021 d'un taux de renouvellement des contrats de 81,1% [1] (95,1% sur la région PACA), témoignent de la confiance qui lui est portée par ses clients. Par ailleurs, le Groupe a démontré sa capacité à se développer sur de nouveaux marchés et ainsi répondre efficacement aux enjeux territoriaux des collectivités.

Fort d'une activité commerciale bien orientée sur l'ensemble des métiers du Groupe, PIZZORNO Environnement confirme ainsi réaliser au titre de l'exercice 2021 un chiffre d'affaires au-dessus de la fourchette initialement annoncée (entre 200 et 205 M€). Au 31 décembre 2021, PIZZORNO Environnement bénéficie d'un solide carnet de commandes [2] , avec un niveau de commandes fermes qui s'élève à 629,7 M€.

Renouvellement de contrats : 186 M€

Nouveaux marchés : 30 M€ Taux de renouvellement 1 des contrats

81,1% France

95,1% PACA Carnet de commandes 2

629,7 M€

au 31/12/2021





Ci-dessous, quelques exemples de contrats sur les principaux territoires d'implantation du Groupe.



Région Île-de-France

Avenue des Champs-Elysées : la ville de Paris a de nouveau confié à PIZZORNO Environnement la propreté de la plus célèbre avenue du monde pour une durée de 4 ans et un chiffre d'affaires global de 2,8 M€ (démarrage en novembre 2021). Les prestations s'effectueront avec du matériel entièrement électrique.

15ème arrondissement : renouvellement du contrat de collecte des déchets ménagers et emballages recyclables pour une période de 6 ans et un chiffre d'affaires total de 49,2 M€ (démarrage en septembre 2022). Depuis 12 ans, PIZZORNO Environnement met en service des véhicules à énergie propre (GNV et électrique) dans cet arrondissement le plus peuplé de la capitale.

SYCTOM : gain du contrat de collecte des biodéchets des cantines et cuisines centrales des établissements scolaires et paramédicaux de 21 communes des Etablissements Publics Territoriaux (Vallée Sud-Grand Paris ; Paris Est Marne Bois et Grand Orly-Seine Bièvre). D'une durée initiale de 3 ans, ce marché représente un chiffre d'affaires cumulé de 2,4 M€ (démarrage en janvier 2022).

Établissement Public Territorial Grand Orly-Seine Bièvre : renouvellement du contrat de collecte des déchets ménagers et emballages recyclables de 10 communes sur une durée de 7 ans et un chiffre d'affaires total de 45,7 M€ (démarrage avril 2022).

Communauté de Communes Portes Euréliennes : renouvellement du contrat de collecte des déchets ménagers, emballages recyclables, verre et végétaux pour un montant de 11,2 M€ sur 8 ans (démarrage en août 2021).



Région Auvergne Rhône-Alpes

Métropole du Grand Lyon : renouvellement du marché de collecte et de nettoiement des marchés alimentaires et forains sur une partie du territoire métropolitain qui représente 120 prestations par semaine soit 6 000 prestations/an. Ce marché renouvelé pour 2 ans (janvier 2022) représente un chiffre d'affaires de 5,3 M€.

Valence Agglomération : renouvellement du marché de collecte des déchets ménagers et emballages recyclables des 100 000 habitants des 4 principales communes de l'Agglomération pour un chiffre d'affaires de 36,5 M€ sur 8 ans (démarrage janvier 2023). Ce nouveau marché dit « de performances » prévoit l'amélioration qualitative et quantitative des déchets par la mise en place d'actions de prévention.



Région Sud Provence Alpes Côte-d'Azur

Métropole Aix-Marseille/Territoire du Pays d'Aix : PIZZORNO Environnement a été retenu pour le contrat de collecte et de transport des déchets ménagers, emballages recyclables et encombrants de 10 communes. Ce nouveau marché débutera en mars 2022 sur une période de 5 ans pour un chiffre d'affaires total de près de 12 M€.

Métropole Aix-Marseille/Territoire Istres Ouest Provence : le Groupe a remporté un nouveau contrat de collecte et de transport des déchets ménagers, emballages recyclables, encombrants et marchés forains de 3 communes, représentant un chiffre d'affaires de 5,4 M€ sur 4 ans (démarrage mars 2022).

Ville de Marseille : renouvellement et extension (démarrage octobre 2021) du contrat de prestation de propreté et de collecte des déchets et d'entretien des sites du domaine communal (établissement scolaires et sites administratifs). Renouvelé pour une période de 4 ans, ce marché représente un chiffre d'affaires de 10,4 M€.

Esterel Côte-d'Azur Agglomération : PIZZORNO Environnement a été reconduit par la commune de Roquebrune-sur-Argens dans le cadre du marché de collecte et évacuation des déchets ménagers et assimilés pour une durée de 5 ans, représentant un chiffre d'affaires total de 11,5 M€.

Ville de Sainte-Maxime : renouvellement du contrat de nettoiement du littoral pour une période de 4 années (démarrage janvier 2022) et un chiffre d'affaires de près de 2 M€.

Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et l'Elimination des Déchets (Centre Var) : renouvellement du contrat de tri et conditionnement des matériaux issus des collectes sélectives, pour un montant total de 11,4 M€ sur une durée de 6 ans (janvier 2022). Par ailleurs, le groupe a été reconduit (1 an) pour la collecte des déchets ménagers et emballages recyclables des secteurs Nord et Ouest pour un chiffre d'affaires de 3,3 M€ (janvier 2022).

Métropole Nice Côte-d'Azur : obtention du contrat de collecte des points d'apports volontaires des déchets ménagers et emballages recyclables du territoire métropolitain pour 7 ans (novembre 2021) représentant un chiffre d'affaires total de 7,2 M€.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur majeur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Le Groupe emploie 2 200 personnes. PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l'ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre de tri, incinération, enfouissement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'y inscrit de façon volontariste.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

m.carrozza@pizzorno.com

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

cpuissant@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

acbonjour@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93

[1] En termes de chiffre d'affaires

[2] Incluant 51% de l'activité Zephire soit 119,3 M€ - Société détenue à 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence

