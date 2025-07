PIZZORNO : Dracénie Provence Verdon Agglomération renouvelle sa confiance à PIZZORNO Environnement pour la collecte des déchets ménagers et flux valorisables de son territoire

PIZZORNO Environnement a, de nouveau, remporté le contrat de collecte des déchets de Dracénie Provence Verdon Agglomération (DPVA). Ce marché, d'une durée de 6 ans, prendra effet le 1er janvier 2026, et représente un chiffre d'affaires global de 54 M€.

Au-delà des prestations de collecte, ce nouveau contrat, intègre également une forte dimension de prévention des déchets. Il repose sur des engagements partagés en matière de performance environnementale visant à réduire les volumes de déchets collectés et à améliorer la qualité des flux.

Des prestations optimisées pour relever les défis environnementaux du territoire

PIZZORNO Environnement s'engage à fournir un service de prestations conjuguant :

La qualité de service , pour assurer une collecte fiable en adéquation avec les besoins du territoire ;

, pour assurer une collecte fiable en adéquation avec les besoins du territoire ; Des fréquences de collecte ajustées , grâce à une gestion intelligente des tournées ;

, grâce à une gestion intelligente des tournées ; Une amélioration qualitative et quantitative des déchets collectés et recyclés , en soutien au plan de progrès de la DPVA.

L'IA au service du tri

Afin d'améliorer l'efficacité de ses prestations tout en réduisant l'impact environnemental de ses activités, PIZZORNO Environnement déploiera des technologies innovantes :

Des caméras embarquées avec IA pour quantifier, qualifier et géolocaliser les erreurs de tri et ainsi proposer, a posteriori, des actions de sensibilisation ciblées ;

pour quantifier, qualifier et géolocaliser les erreurs de tri et ainsi proposer, a posteriori, des actions de sensibilisation ciblées ; Des sondes de remplissage sur les Points d'Apport Volontaire (PAV) pour ajuster les tournées en fonction du taux de remplissage et, ainsi, rationaliser les déplacements ;

pour ajuster les tournées en fonction du taux de remplissage et, ainsi, rationaliser les déplacements ; Un mix énergétique bas carbone composé de véhicules roulant au carburant biosourcé HVO [1] , complétés par une flotte au bioGNV et électrique, pour réduire les émissions polluantes et assurer une collecte plus respectueuse de l'environnement.

Accompagner les usagers dans l'amélioration du geste de tri

Fidèle à ses valeurs de proximité et d'engagement citoyen, PIZZORNO Environnement déploiera un plan de progrès destiné à accompagner les habitants et les professionnels dans la prévention de leurs déchets. Ce programme s'appuiera notamment sur :

Une équipe d'éco-animateurs , chargée de promouvoir les bons gestes de tri et d'encourager la réduction des déchets à la source ;

, chargée de promouvoir les bons gestes de tri et d'encourager la réduction des déchets à la source ; Des campagnes de communication et de sensibilisation visant à améliorer la qualité du tri et à diminuer la part des déchets non recyclables.

Click & Collect : un service innovant pour un centre-ville plus propre

Dans une logique d'amélioration des performances environnementales par le tri et la valorisation, le dispositif Click & Collect accompagne les commerçants de l'hyper centre de Draguignan. Accessible via une application mobile, ce dispositif numérique permet la collecte des déchets en porte à porte, en quelques clics seulement, et ce en moins de 20 minutes. En plus d'une nette augmentation du tri avec 6 flux collectables (ordures ménagères, bois, carton, emballages, verre et biodéchets), son principe de fluidification de collectes participe à l'amélioration du cadre de vie.

« Nous sommes fiers de la confiance renouvelée de la DPVA et heureux de poursuivre, à ses côtés, une démarche ambitieuse et innovante. Ce contrat revêt une importance particulière pour notre Groupe, historiquement implanté à Draguignan. Grâce à l'intégration de nouvelles solutions technologiques et à l'implication de nos équipes, nous réaffirmons notre volonté d'accompagner concrètement la transition écologique de ce territoire qui nous est cher », déclare Frédéric Devalle, Directeur Général de PIZZORNO Environnement.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

m.carrozza@pizzorno.com

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

cpuissant@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

fndiaye@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 34

[1] Huile Végétale Hydrotraitée