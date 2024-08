Pizzorno : contrat pour un Pôle de Transition Environnementale

(AOF) - Dracénie Provence Verdon Agglomération a confié à la Joint-Venture Paprec Energies-Pizzorno Environnement, la construction et l’exploitation de son futur Pôle de Transition Environnementale. Ce contrat d’une durée de 25 années représente un investissement de 130 millions d'euros. Ce dernier sera porté par une Société d’Economie Mixte à Opération unique (SEMOP). Le chiffre d’affaires est garanti par le traitement annuel de 48 000 tonnes de déchets au prix de 175 euros la tonne sur une durée de 25 ans.

Ce Pôle a pour objectif de produire et valoriser localement l'énergie en chaleur et en électricité au travers de la préparation de combustible solide de récupération (CSR), mais aussi de garantir l'autonomie et la maîtrise des coûts de traitement des déchets ménagers du territoire.

L'unité de tri-préparation séparera les matières encore valorisables (ferreux, non ferreux, plastiques) des déchets ménagers et préparera la fraction résiduelle pour la transformer en CSR. Ce combustible, alternatif aux énergies fossiles, alimentera une chaufferie fonctionnant en cogénération produisant ainsi de la chaleur et de l'électricité pour le futur réseau de chauffage urbain.

Le réseau de chaleur, long de 13,8 km, fournira 24 MWh de chaleur par an et de l'eau chaude sanitaire à plusieurs bâtiments publics et immeubles d'habitation de la cité dracénoise.

La mise en service de ces nouvelles installations est programmée pour le second semestre 2028, avec la création de 25 emplois directs. La proposition technique du groupement vise à l'atteinte de plusieurs bénéfices environnementaux : réduire considérablement l'enfouissement des déchets ménagers grâce à la valorisation matière et énergétique ; décarboner le territoire en évitant 3976 t/an de CO2 et atteindre 32% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique.

