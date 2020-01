PIZZORNO : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019

Chiffre d'affaires au 30 septembre 2019 : 166,4 M€

Fort dynamisme en termes de renouvellement de contrats en 2019 représentant 240 M€ de chiffre d'affaires

Ecopôle de Roumagayrol à Pierrefeu-du-Var, une nouvelle autorisation de 18 ans

Chiffres d'affaires consolidé en M€ 2018 20192 Var. (%) Activité 9 mois 176,7 166,4 -5,8% Propreté 126,5 127,2 +0,6% Traitement - Valorisation 50,2 39,2 -21,9% Activité 3ème trimestre 61,5 56,6 -7,9% Propreté 44,5 42,9 -3,6% Traitement - Valorisation 16,9 13,7 -19,4%

1 Données non encore revues par les auditeurs

Activité et faits marquants

Au 3ème trimestre 2019, PIZZORNO Environnement réalise un chiffre d'affaires consolidé de 56,6 M€ en retrait de 7,9% par rapport à la même période de l'exercice 2018.

L'activité Propreté ressort en repli de 3,6% et reflète l'arrêt du contrat déficitaire de collecte des déchets ménagers du 10ème et 18ème arrondissements de Paris partiellement compensé par l'ensemble des reconductions de contrats.

L'activité Traitement-Valorisation subit toujours les effets de l'arrêt du site du Cannet-des-Maures (Août 2018) et celui du centre de tri du Broc (Mai 2019) avec un chiffre d'affaires de 13,7 M€.

Ainsi, pour l'ensemble des 9 premiers mois de l'année, PIZZORNO Environnement enregistre un chiffre d'affaires de 166,4 M€ contre 176,7 M€ au 30 septembre 2018.



Perspectives

Le Groupe a poursuivi ses actions orientées vers la fidélisation clients en renouvelant plusieurs contrats depuis le début de l'exercice 2019, représentant un chiffre d'affaires cumulé de 240 M€, dont deux dernièrement :

le contrat de nettoiement des marchés alimentaires et forains pour Grand Lyon Métropole d'une durée de 2 ans, représentant 6,8 M€ (secteur centre nord-ouest et nord sud-est) ;

la gestion des déchets de l'Ecole Normale Supérieure de Paris Saclay d'une durée de 4 ans et d'un montant total de 0,5 M€.

Au 30 septembre 2019, le Groupe bénéficie d'un solide carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 899 M€2.



Une nouvelle autorisation d'exploitation pour l' Ecopôle de Roumagayrol

Le projet d'Ecopôle d'Azur Valorisation, filiale de PIZZORNO Environnement, a bénéficié, par arrêté préfectoral, d'une nouvelle autorisation d'exploitation d'une durée de 18 ans. Ce projet d'envergure pour le Groupe bénéficiera d'investissements à hauteur de 17 M€ sur 8 ans et comprend :

l'extension de l'installation de stockage des déchets non dangereux d'une capacité de 135 000 t/an jusqu'en 2024 et de 100 000 t/an jusqu'en 2038 ;

la poursuite de l'activité de maturation et de valorisation des mâchefers portée de 100 000 t/an à 200 000 t/an ;

la construction et l'exploitation d'un centre de valorisation multifilières de 140 000 t/an permettant la valorisation matière, organique et énergétique des déchets réceptionnés.

Au-delà d'une première période de 8 ans, les activités sont conditionnées à la réalisation d'une déviation routière évitant le centre du village de Pierrefeu du Var.

L'Ecopôle de Roumagayrol est une installation structurante pour faire face aux besoins de traitement et de valorisation des déchets ménagers du département du Var et de la Région Sud.

À propos de PIZZORNO Environnement

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l'environnement et de l'économie circulaire auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'inscrit de façon volontariste dans l'économie circulaire en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2018 est de 233 M€ - www.pizzorno.com

2 Incluant 51% de l'activité Zephire - Société détenue par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence