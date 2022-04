Pixium Vision annonce sa position de trésorerie au 31 mars 2022 et fait le point sur ses activités et sa visibilité financière jusqu’à la fin de l’année 2022

Pixium Vision annonce sa position de trésorerie au 31 mars 202 2 et fait le point sur ses activités et sa visibilité financière jusqu’à la fin de l’année 202 2

Paris, 19 avril 2022 – 7h00 CET- Pixium Vision SA (Euronext Growth Paris - FR0011950641), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce une position de trésorerie de 10,4 millions d’euros au 31 mars 2022 et communique sur ses principaux développements.

Au total, au 31 mars 2022, la trésorerie de Pixium Vision s’élevait à 10,4 millions d’euros comparé à 14,5 millions d’euros au 1er janvier 2022. Compte tenu du montant de sa trésorerie actuelle et des sources de financement sécurisées, la Société dispose d’une visibilité financière jusqu’à la fin de l’année 2022.

Pixium Vision continue d’explorer plusieurs pistes de réflexion afin de sécuriser la trésorerie nécessaire à la poursuite de son développement. La Société étudie en particulier plusieurs offres de financement reçues récemment. Au moment opportun, Pixium Vision informera le marché des principales modalités de l’offre qu’elle déciderait de retenir et de soumettre à l’approbation des actionnaires à l’occasion de la prochaine assemblée générale si le calendrier de convocation de l’assemblée le permet.

Principaux dévelop pe ments du premier trimestre 2022

Les faits marquants du premier trimestre 2022 comprennent l’annonce de la publication de données cliniques évaluées par des pairs dans Nature Communications ainsi que l’approbation par la FDA de l’extension de l’étude de faisabilité du Système Prima* aux Etats-Unis à l’Université de Stanford.

En janvier dernier, Pixium Vision a annoncé la publication de données cliniques évaluées par des pairs dans Nature Communications , démontrant le bénéfice clinique du Système Prima* chez les patients atteints de DMLA sèche. Parmi les principales conclusions, citons que l'implant du Système Prima* a été bien toléré sur une période de 18 à 24 mois et que la perception simultanée de la vision naturelle et prosthétique a été démontrée.

En outre, en mars dernier, Pixium Vision a annoncé l'approbation par la FDA de l'extension de l'étude de faisabilité du Système Prima* aux Etats-Unis au département d’ophtalmologie de l’Université de Stanford. Ce nouveau site d’étude vient s’ajouter aux deux premiers sites, à savoir : l’UPMC Eye Center à Pittsburgh et le Bascom Palmer Eye Institute à Miami.

À propos de Pixium Vision

Pixium Vision crée un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Le micro-implant sous-rétinien photovoltaïque sans fil du Système Prima* est en phase de test clinique chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne initialement en raison de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA sèche). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires universitaires et certaines des institutions de recherche sur la vision les plus prestigieuses au monde, telles que l’Université de Stanford en Californie, l’Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres, l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone, l’University hospital de Bonn et l’UPMC de Pittsburgh (Pennsylvanie, États-Unis). La Société est certifiée EN ISO 13485 et a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux prévus. Pour plus d’informations sur les risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de la Société et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de risques » du rapport financier semestriel 2021 de la Société et des autres documents que la Société dépose auprès de l’AMF, disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) ou sur le site Internet de la Société.

http://www.pixium-vision.com/fr

* ATTENTION : dispositif experimental. Limité à une utilisation experimentale par la réglementation des États-Unis.