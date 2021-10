Pixium Vision annonce sa position de trésorerie au 30 septembre 2021 et fait le point sur ses activités et sa visibilité financière jusqu'à la fin de l'année 2022.

Paris, le 22 october 2021 – 7h00 CEST - Pixium Vision (Euronext Growth Paris - FR0011950641 - ALPIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce une position de trésorerie de 16,9 millions d'euros au 30 septembre 2021 et communique sur ses principaux développements.

Synthèse du tableau de flux de trésorerie En milliers d'euros 30/09/2021 30/09/2020 Trésorerie, équivalents de trésorerie au 1erjanvier 10 566,0 6 791,5 (Diminution) / Augmentation de la trésorerie 6 310,7 6 515,3 dont flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles (6 500,1) (4 213,2) dont flux de trésorerie net lié aux activités d'investissement (99,5) 222,5 dont flux de trésorerie net lié aux activités de financement 12 909,0 10 506,0 Incidence de la variation des taux de change 1,3 0 Trésorerie, équivalents de trésorerie à la clôture 16 876,7 13 306,8

La consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles au cours des neuf premiers mois de 2021 s'est élevée à 6,5 millions d'euros contre 4,2 millions d'euros un an auparavant. La hausse de la consommation de trésorerie est principalement liée au lancement de l'étude clinique PRIMAvera en Europe, la poursuite des études de faisabilité en Europe et aux Etats-Unis ainsi qu'aux travaux initiés dans le cadre du projet de rapprochement avec la Société Second Sight Medical Products, Inc.

Jusqu'au 30 septembre 2021, les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles restent faibles, ce qui conduit à un flux de trésorerie net lié aux activités d'investissement de 0,1 million d'euros.

Au 30 septembre 2021, les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement ressortent à 12,9 millions d'euros à la suite du tirage de 5 tranches d'ORNAN pour un total brut de 6,25 millions d'euros du financement mis en place avec ESGO et d'une augmentation de capital pour un montant brut de 8,0 millions d'euros auprès d'investisseur institutionnels américains.

Au total, au 30 septembre 2021, la trésorerie de Pixium Vision s'élevait à 16,9 millions d'euros comparé à 10,6 millions d'euros au 1er janvier 2021. Compte tenu du montant de sa trésorerie actuelle, la Société dispose d'une visibilité financière jusqu'à la fin de l'année 2022.

Par ailleurs, Pixium Vision continue d'explorer plusieurs pistes de réflexion afin de sécuriser la trésorerie nécessaire à la poursuite de ses ambitions stratégiques. En particulier, la Société examine plusieurs offres de financement reçues récemment et évalue d'autres sources de financement. La Société informera le marché, au moment opportun, des principales modalités de tout offre qu'elle acceptera et soumettra à l'approbation des actionnaires, si nécessaire.

Principaux développements du troisième trimestre 2021

Au troisième trimestre 2021, Pixium vision a poursuivi la bonne dynamique de l'étude PRIMAvera, son partenariat avec Stanford et le succès de la levée de fonds qui a conduit à une augmentation de capital d'environ 8 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé provenant principalement d'investisseur institutionnels américains.

Le 23 septembre 2021, Pixium Vision a annoncé l'ouverture de 5 sites cliniques en Allemagne (Bonn, Sulzbach, Hamburg, Munich and Ludwigshafen) dans le cadre de l'étude PRIMAvera ainsi que l'implantation réussie du premier patient en Allemagne. D'autres sites cliniques ouvriront prochainement dans d'autres pays européens.

L'étude PRIMAvera s'est également étendue au Royaume-Uni avec l'ouverture du site clinique de Moorfields Eye Hospital, comme indiqué le 13 aout dernier.

Le 8 septembre 2021, Pixium Vision a annoncé la poursuite de sa collaboration avec l'Université de Stanford pour le développement de la prochaine génération d'implants s'appuyant sur le design existant de PRIMA, visant principalement une meilleure résolution de l'implant.

Après la clôture du 30 septembre 2021, Pixium Vison a annoncé le succès continu de son étude de faisabilité menée en France. Dans le cadre de l'événement « The Eye and The Chip » qui s'est tenu du 3 au 5 octobre 2021, les données scientifiques positives du suivi à long terme de l'implant PRIMA issues de l'étude de faisabilité française du système Prima ont été présentées. Ces données indiquent principalement que l'implant PRIMA est bien toléré et sûr pour les patients 36 mois après l'implantation. De plus l'implant est très stable et aucune détérioration a été constatée au cours de sa durée de vie. La Société a réaffirmé que le système PRIMA permet une amélioration potentielle important de l'acuité visuelle.

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son Système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l'Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l'UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

