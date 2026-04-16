Pirelli relève ses prix pour amortir les effets de la crise au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 20:37
À l'occasion de la publication de ses résultats 2025, Pirelli a annoncé un "plan d'atténuation" face à la volatilité des marchés, notamment liée à la hausse des coûts des matières premières. L'entreprise prévoit d'augmenter ses prix, avec un effet attendu à partir de mai selon des analystes, tout en misant sur une stabilisation progressive des intrants au second semestre. Cette approche doit lui permettre de confirmer ses prévisions pour 2026, bien que le résultat opérationnel ajusté soit attendu dans le bas de la fourchette annoncée, autour d'une marge proche de 16%.
Malgré ces ajustements, l'impact financier de la crise resterait contenu. Les analystes de Bank of America estiment que les mesures engagées pourraient compenser une partie des surcoûts, limitant l'effet net à environ 20 millions d'euros en 2026. Dans ce contexte, l'EBIT ajusté pourrait atteindre environ 1,07 milliard d'euros. Pirelli cherche ainsi à préserver sa rentabilité en combinant discipline tarifaire et optimisation de ses coûts dans un environnement incertain.
Le titre Pirelli affiche une hausse de 1,94% à la clôture de la bourse italienne.
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