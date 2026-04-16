 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pirelli relève ses prix pour amortir les effets de la crise au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 20:37

Le groupe italien Pirelli met en oeuvre une stratégie combinant hausses tarifaires et réduction des coûts afin de limiter l'impact des tensions géopolitiques sur ses résultats, tout en maintenant ses objectifs financiers à moyen terme.

À l'occasion de la publication de ses résultats 2025, Pirelli a annoncé un "plan d'atténuation" face à la volatilité des marchés, notamment liée à la hausse des coûts des matières premières. L'entreprise prévoit d'augmenter ses prix, avec un effet attendu à partir de mai selon des analystes, tout en misant sur une stabilisation progressive des intrants au second semestre. Cette approche doit lui permettre de confirmer ses prévisions pour 2026, bien que le résultat opérationnel ajusté soit attendu dans le bas de la fourchette annoncée, autour d'une marge proche de 16%.

Malgré ces ajustements, l'impact financier de la crise resterait contenu. Les analystes de Bank of America estiment que les mesures engagées pourraient compenser une partie des surcoûts, limitant l'effet net à environ 20 millions d'euros en 2026. Dans ce contexte, l'EBIT ajusté pourrait atteindre environ 1,07 milliard d'euros. Pirelli cherche ainsi à préserver sa rentabilité en combinant discipline tarifaire et optimisation de ses coûts dans un environnement incertain.

Le titre Pirelli affiche une hausse de 1,94% à la clôture de la bourse italienne.

Valeurs associées

PIRELLI & C.
6,030 EUR MIL 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( TT NEWS AGENCY / MIKAELA LANDESTROEM )
    Ericsson souffre de la baisse des ventes et de coûts en hausse au 1T
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.04.2026 10:32 

    L'équipementier suédois de télécommunications Ericsson a annoncé vendredi un recul de 79% de son bénéfice net au premier trimestre, à 900 millions de couronnes (83 millions d'euros), affecté par la baisse de 10% de son chiffre d'affaires. Le groupe a aussi été ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    VUSIONGROUP : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 17.04.2026 10:20 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Le logo de Stellantis sur le bâtiment de l'entreprise à Poissy
    L'Etat doit imposer à Stellantis la production d'un véhicule à Poissy, dit Binet (CGT)
    information fournie par Reuters 17.04.2026 09:55 

    L'Etat français en tant qu'actionnaire ‌de Stellantis doit imposer la production d'un véhicule dans l'usine de Poissy (Yvelines) alors que ​le constructeur automobile a annoncé la veille son intention d'arrêter l'assemblage de voitures neuves sur le site, a dit ... Lire la suite

  • X-FAB : Risque de correction sous les résistances
    X-FAB : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 17.04.2026 09:52 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank