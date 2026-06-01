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Choose France: Amazon annonce "trois nouveaux sites logistiques" pour 1.000 CDI supplémentaires
information fournie par AFP 01/06/2026 à 09:18

Un centre de distribution d'Amazon à Augny, en Moselle, le 30 août 2024 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Un centre de distribution d'Amazon à Augny, en Moselle, le 30 août 2024 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Amazon, qui prévoit d'investir plus de 15 milliards d'euros en France sur trois ans, a annoncé lundi "trois nouveaux sites logistiques" censés permettre la création de 1.000 emplois en CDI, qui s'ajouteront aux plus de 7.000 déjà promis début mai par l'entreprise.

"Amazon renforce sa présence (...) (en France) avec trois nouveaux sites logistiques en Pays de la Loire, Ile-de-France et Nouvelle-Aquitaine", annonce dans un communiqué le géant du commerce en ligne, à l'occasion du sommet annuel Choose France, organisé par l'Elysée pour attirer des investissements étrangers.

Contacté par l'AFP, Amazon a précisé qu'il s'agirait d'un centre de distribution et deux agences de livraisons.

"Ces nouveaux investissements traduisent notre confiance dans le potentiel économique des territoires", a déclaré Jean-Baptiste Thomas, directeur général d'Amazon en France, cité dans le communiqué.

"Avec le centre de distribution prévu" fin 2027 à Ensisheim en Alsace, "ces quatre sites représentent plus de 400 millions d'euros d'investissements" et "plus de 3.000 emplois en CDI", assure l'entreprise dans son communiqué.

Ils s'inscrivent dans le plan d'investissement annoncé début mai par Amazon, son plus important à date en France, de plus de 15 milliards d'euros d'ici à 2028, portant "à plus de 8.000 le nombre d'emplois qui seront créés par l'entreprise", ajoute-t-elle.

Ces créations d'emplois "débuteront dès 2026, avec l'ouverture prochaine de trois centres de distribution" à Illiers-Combray (Eure-et-Loir), à Beauvais (Oise) et à Colombier-Saugnieu (Rhône), avait souligné le logisticien début mai.

Egalement prévu, le développement des capacités de "cloud" et d'intelligence artificielle ainsi que la consolidation du réseau existant.

"Entre 2019 et 2025, nous avons ouvert deux entrepôts, alors qu'en 2026, nous en ouvrons trois, puis deux l'an prochain", a résumé Jean-Baptiste Thomas, directeur général d'Amazon en France lundi dans une interview à Ouest-France.

Créé en 1994, le géant américain s'est installé en 2000 en France, troisième pays où il s'est lancé en dehors des Etats-Unis, après l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Confronté depuis quelques années à la concurrence des plateformes asiatiques, le groupe revendique "plus de 30 milliards d'euros investis dans l'économie française" depuis 2010, et "plus de 25.000 salariés en CDI répartis sur plus de 35 sites".

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