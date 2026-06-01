Affaire Mandelson: publication de documents potentiellement embarrassants pour Keir Starmer

Keir Starmer à Londres le 20 avril 2026 ( PRU / - )

Le gouvernement britannique va publier lundi une nouvelle série de documents liés à la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur à Washington, dont le contenu s'annonce embarrassant pour le Premier ministre Keir Starmer, en lutte pour son maintien à Downing Street.

Le chef du gouvernement est fragilisé depuis plusieurs mois en raison de sa décision fin 2024 de nommer l'ex-figure du Labour malgré ses liens connus avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, avant de le limoger en septembre dernier.

Face à la polémique, le Parlement a exigé que l'exécutif dévoile les documents liés à cette nomination et à la révocation de l'ancien ministre travailliste.

En mars, une première tranche a révélé que le Premier ministre avait été prévenu du "risque réputationnel" posé par les liens de Peter Mandelson avec Jeffrey Epstein.

La nouvelle série devrait contenir des messages échangés entre M. Mandelson et des membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires. Selon plusieurs médias britanniques, ils devraient notamment inclure des critiques embarrassantes contre le Premier ministre de la part de plusieurs ministres.

Il s'agit d'un exercice de transparence "sans précédent", a défendu lundi le ministre de la Santé James Murray sur Sky News.

Pour sa défense, Keir Starmer a accusé Peter Mandelson de lui avoir menti sur sa proximité avec Jeffrey Epstein. Et a assuré ne pas avoir été informé que le ministère des Affaires étrangères avait accordé une habilitation de sécurité à M. Mandelson pour ce poste, malgré un avis défavorable du service chargé de contrôler ses antécédents.

La synthèse de cet avis ne devrait toutefois pas figurer parmi les documents publiés, à la demande de la police, selon plusieurs médias.

Celle-ci a ouvert une enquête à l'encontre de M. Mandelson, soupçonné d'avoir commis une faute dans l'exercice de ses fonctions. Il aurait transmis à Jeffrey Epstein des documents sensibles lorsqu'il était ministre de 2008 à 2010.

Keir Starmer a présenté des excuses à plusieurs reprises pour avoir nommé Peter Mandelson mais a rejeté les appels à la démission, y compris venant de son camp.

La lourde défaite du Labour lors d'élections locales début mai a rendu sa position encore plus précaire et des manoeuvres sont en cours pour l'évincer de Downing Street.

Un de ses principaux rivaux, le maire du Grand Manchester Andy Burnham, va tenter de se faire élire au Parlement lors d'une législative partielle le 18 juin, première étape indispensable pour lancer une élection interne au Labour visant à succéder à Keir Starmer.