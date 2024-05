Pirelli: après le retrait de Silk Road, l'actionnaire italien monte au capital

( AFP / MIGUEL MEDINA )

La holding italienne Camfin de Marco Tronchetti Provera est montée jeudi au capital du géant des pneumatiques Pirelli, au lendemain du retrait de Silk Road Fund, un fonds contrôlé par Pékin.

A l'issue du rachat d'une nouvelle tranche de 2,2% du capital de Pirelli, Camfin et sa maison mère MTP Spa ont porté leur participation dans le groupe de 20,58% à 22,78%.

Cette montée au capital "renforce le rôle de Camfin et de MTP Spa en tant qu'actionnaires stables" de Pirelli et confirme ainsi "leur confiance dans ses projets industriels" et "leur engagement à les soutenir", indique la holding dans un communiqué.

Silk Road Fund a placé mercredi soir sur les marchés environ 90 millions d'actions de Pirelli, cédant la totalité de sa part de 9%.

La vente s'est réalisée au prix de 5,76 euros par action, avec une décote de 6,95% par rapport au dernier cours de clôture, générant des recettes d'environ 520 millions d'euros pour Silk Road, a rapporté l'agence d'informations financières Bloomberg.

Silk Road avait mis fin en septembre à un pacte qui le liait au premier actionnaire de Pirelli, le conglomérat chinois Sinochem, qui détient une participation de 37%.

Le gouvernement nationaliste italien de Giorgia Meloni a adopté en juin 2023 un décret visant à réduire l'influence des investisseurs chinois au sein du fabricant de pneus, sans toutefois les forcer à vendre leurs parts.

Rome a ainsi eu recours au "golden power", qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans des secteurs considérés comme stratégiques pour le pays.

Pirelli était passé en 2015 sous pavillon chinois à l'issue d'une transaction avec Sinochem évaluant l'entreprise à 7,1 milliards d'euros, qui avait suscité en Italie de fortes inquiétudes sur l'indépendance du groupe milanais.

PDG de Pirelli pendant plus de 30 ans, Marco Tronchetti Provera a cédé sa place en juillet dernier à Andrea Casaluci. Son influence reste forte au sein de l'entreprise, dont il est désormais le vice-président exécutif.

L'équipementier automobile Brembo, qui détient 6% de Pirelli, avait signé en février 2023 un pacte d'actionnaires avec Camfin, afin de renforcer le poids des actionnaires italiens du fabricant de pneus.

Le retrait du fonds chinois a été mal accueilli à la Bourse de Milan, où le titre Pirelli chutait de 5,04% à 5,87 euros vers 12H30 (10H30 GMT) jeudi, dans un marché en hausse de 0,6%.

"La nouvelle n'est pas surprenante: depuis que le gouvernement italien a eu recours au +golden power+, nous pensons que les actionnaires chinois sont sur le point de sortir", ont commenté les analystes d'Equita.

"Sinochem reste dans l'actionnariat avec 37%, mais nous estimons que cette participation sera elle aussi vendue tôt ou tard", ont-ils ajouté.