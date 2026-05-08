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Pirelli ajuste à la hausse un objectif financier après ses trimestriels
information fournie par AOF 08/05/2026 à 11:19

(Zonebourse.com) - Le pneumaticien italien ( 2,60%, à 6,325 euros) a dévoilé des résultats légèrement supérieurs aux attentes au premier trimestre, avec notamment un Ebit 2% au-dessus des prévisions. Ce dernier a atteint 277,4 millions d'euros, en très léger repli de 0,9%, par rapport à la même période un an plus tôt.

De son côté, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,737 milliard d'euros, en baisse de 1,2%, ou en hausse de 3,5% en organique. Les volumes sont en hausse de 1,5%, notamment grâce au segment High Value ( 4%) et des gains de parts de marché en Amérique du nord, tandis que le prix/mix est resté solide ( 2%). En revanche, l'impact devises a été particulièrement important comme attendu.

De son côté, marge opérationnelle s'est élevée à 16%, 10 points de base au-dessus du consensus, soit un Ebit ajusté de 277 millions d'euros, contre des attentes à 274 millions d'euros.

Pour Oddo BHF, la résilience de Pirelli est un atout dans un contexte macro-économique, a minima plus incertain, et sans doute plus difficile. Les analystes expliquent qu'en plus la performance du groupe a été effectuée sur des bases "élevées et enviables au sein du secteur automobile". Mais, sur le plan boursier, "ce profil ne semble pas encore pleinement reflété dans la valorisation". Cette situation s'explique essentiellement, toujours selon Oddo BHF, par l'incertitude entourant la participation de l'actionnaire chinois SinoChem. Des pistes de résolution devraient toutefois émerger d'ici la prochaine assemblée générale programmée le 25 juin.

Objectif ajusté

Face à la crise au Moyen-Orient, l'inflation et le prix des matières premières, Pirelli table désormais sur une demande de pneus auto comprise entre -2% et une stabilité, contre entre -1 et 1% précédemment. Le groupe a toutefois annoncé des hausses de prix, un confinement des coûts au-delà du plan d'efficacité existant et une révision des flux logistiques et une augmentation temporaire des stocks de sécurité pour les matières premières critiques afin de garantir la continuité de la production.

Partant, le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 6,75 et 6,95 milliards d'euros, contre entre 6,7 et 6,9 milliards d'euros précédemment. La marge opérationnelle devrait se situer à environ 16%, ce qui suggère, selon Oddo BHF, un Ebit dans le bas de la fourchette, mais supérieur aux estimations du consensus.

Les analystes ont maintenu leur recommandation à surperformance, avec un objectif de cours de 7 euros.

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PIRELLI & C.
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/05/2026 à 11:19:00.

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