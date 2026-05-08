(Actualisé avec précisions sur le secteur des puces, Trade Desk, Mattel, contrats à terme et cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI , de 0,51% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,74% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES PUCES - Les actions du secteur des puces devraient rebondir vendredi après leurs pertes de la veille. L'action MICROCHIP TECHNOLOGY MCHP.O prend 3% en avant-Bourse après avoir anticipé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le premier trimestre.

Qualcomm QCOM.O et Nvidia NVDA.O sont également indiqués en hausse à l'ouverture.

Une entreprise liée aux projets de la Thaïlande en matière d'intelligence artificielle (IA) est par ailleurs soupçonnée d'avoir aidé à faire passer en contrebande vers la Chine des serveurs SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, équipés de puces NVIDIA NVDA.O de pointe, rapporte vendredi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* SECTEUR DE L'IA - Anthropic envisage de lever plusieurs dizaines de milliards de dollars cet été afin de financer une expansion majeure de sa capacité de calcul, une initiative qui pourrait porter sa valorisation à près de 1.000 milliards de dollars et lui permettre de devancer son concurrent OpenAI, rapporte vendredi le Financial Times.

* DEVON ENERGY DVN.N - Le producteur américain de pétrole et de gaz a annoncé jeudi que son conseil d'administration avait approuvé un programme de rachat d'actions de 8 milliards de dollars, une semaine après que l'investisseur activiste Kimmeridge a réclamé une augmentation du rendement versé aux actionnaires.

* AIRBNB ABNB.O - Le spécialiste des services de location immobilière de courte durée a dit jeudi anticiper un ralentissement de la croissance du nombre de nuitées réservées au titre du deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents, en raison des perturbations dans les voyages avec le conflit au Moyen-Orient. L'action recule de 1% dans les échanges après la clôture.

* EXPEDIA GROUP EXPE.O - La plateforme de voyage en ligne a annoncé jeudi soir prévoir des réservations brutes pour le trimestre en cours inférieures aux attentes de Wall Street, le conflit au Moyen-Orient ayant pesé sur la demande. L'action décroche de 8% en avant-Bourse.

* LYFT LYFT.O a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires brut et de bénéfice ajusté pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes de Wall Street, alors même que le volume de courses du premier trimestre a été inférieur aux prévisions en raison des violentes tempêtes hivernales survenues aux Etats-Unis.

* MATTEL MAT.O - Southeastern Asset Management, actionnaire du groupe américain, a demandé jeudi dans une lettre adressée au directeur général Ynon Kreiz d'étudier les options stratégiques permettant le retrait de la Bourse du fabricant de jouets ou son rachat par son concurrent HASBRO HAS.O , dans un contexte de faible demande

* COINBASE GLOBAL COIN.O - La plateforme d'échange de cryptoactifs a annoncé jeudi soir avoir essuyé une deuxième perte trimestrielle consécutive, la volatilité du marché ayant pesé sur les volumes de transactions dans un contexte de vente massive d'actifs numériques. L'action, qui a perdu près de 15 % de sa valeur depuis le début de l'année 2026, recule d'environ 5% en avant-Bourse.

* COREWEAVE CRWV.O chute de 6,2% en avant-Bourse, le spécialiste des technologies d'infrastructure cloud (informatique dématérialisée) ayant annoncé une hausse de ses dépenses d'investissement en raison d'une augmentation des prix des composants.

* CLOUDFLARE NET.N chute de 17% en avant-Bourse. La société de services "cloud" (informatique dématérialisée) a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes et a annoncé son intention de supprimer environ 20% de ses effectifs, soit plus de 1.100 emplois, à l'échelle mondiale

* TRADE DESK TTD.O perd environ 13% en avant-Bourse, l'entreprise spécialisée dans les technologies publicitaires ayant anticipé un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations.

* BLOCK XYZ.N - La fintech dirigée par Jack Dorsey grimpe de 7,6% en avant-Bourse après avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, grâce à la résilience des dépenses de consommation et à la forte croissance de ses principales activités.

* AKAMAI TECHNOLOGIES AKAM.O s'envole de 26% en avant-Bourse. Le groupe a annoncé avoir signé un contrat à long terme dans l'informatique dématérialisée de 1,8 milliard de dollars avec un fournisseur, ce qui compense ses prévisions pessimistes pour le deuxième trimestre liées à la forte hausse des prix des infrastructures de mémoire qui se répercute sur l'ensemble du secteur et incite les entreprises à faire preuve de prudence dans leurs dépenses.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia)