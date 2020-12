Piquemal Houghton Investments lance son premier et unique fonds

(NEWSManagers.com) - En avril dernier, NewsManagers dévoilait la création de Piquemal Houghton Investments (PHI) par des anciens de Comgest. Les trois associés, Céline Piquemal-Prade, Vincent Houghton et Isabelle d' Imperio annoncent désormais le lancement de leur premier fonds : Piquemal Houghton Global Equities.

Interrogée par NewsManagers, Céline Piquemal-Prade, qui exerçait notamment comme gérante principale de la stratégie Monde depuis 2008 chez Comgest, assure être " partie de Comgest en très bons termes. Je dirai même que j' ai eu beaucoup de chance de faire ma carrière dans une telle société. Mais plus le temps passait, plus je me consacrais à du management et de l' administratif. J' avais de moins en moins de temps malheureusement à dédier à la gestion des fonds " .

Pour leur société de gestion, les trois associés ont en tête un modèle bien précis: celui qui a fait le succès de la boutique parisienne Jousse Mourillon où les associés n' ont jamais rien fait d' autre que de la gestion et n'ont géré qu'un seul fonds pendant près de 30 ans. Ce sera la même chose pour PHI, assure sa cofondatrice. " Nous mettons des garde-fous dès le début. Outre le fait que nous avons décidé d' être totalement indépendants d'un point de vue capitalistique, nous voulons être dédiés à un seul et unique objectif : celui de gérer un seul fonds " . Celui-ci, un fonds Ucits en actions internationales, vient d'obtenir son agrément au Luxembourg. Sa période de commercialisation est donc ouverte à partir d'aujourd'hui 1er décembre pour un lancement officiel du fonds le 18 décembre.

En termes d' alignements d' intérêt avec nos investisseurs, nous ne pouvions pas faire mieux

La dirigeante compte aussi sur la complicité qui la lie avec ses deux associés pour mener à bien son projet. Vincent Houghton a ainsi été pendant 10 ans son " binôme" de gestion. Agé de 56 ans, d'origine anglaise, basé à Singapour la moitié de l'année et qui compte plus de 30 années d' expérience sur les marchés financiers, il se consacrera à la partie gestion, notamment sur l'Asie. L'autre associée, Isabelle d' Imperio était la secrétaire générale de Comgest quasiment depuis sa création (" la troisième personne embauchée en 1986 chez Comgest" , relate Céline Piquemal-Prade). Elle a accepté de les rejoindre après quelques années de retrait. Elle est directrice générale en charge des opérations et de l' administratif. Pour le reste, toutes les fonctions ont été déléguées au maximum à l'extérieur afin de garantir que la société restera à trois personnes le plus longtemps possible. Une seule exception pourrait être faite sur la partie administrative si Isabelle d'Império avait besoin de renfort en cas de forte progression des encours.

Car, si le capital de la société est fermé à toute autre personne ou entreprise, le fonds sera lui bel et bien ouvert aux souscriptions extérieures. Pour preuve, il sera enregistré sur la plateforme d'Axa Thema, un rare privilège pour un produit en phase de lancement. Déjà, des engagements ont été pris. Au lancement, " notre fonds sera doté d' environ 50 millions d'euros sous gestion" , indique Céline Piquemal-Prade. Sur cette somme, les trois associés apportent 20 millions d'euros. " En termes d' alignements d' intérêt avec nos investisseurs, nous ne pouvions pas faire mieux. Nous gérons notre patrimoine et si des personnes sont intéressées et nous font confiance, elles peuvent investir à nos côtés " . Avec un tel concept, la dirigeante espère attirer des souscriptions mais elle assure : " nous n' avons pas d' objectif en termes d'actifs sous gestion. Notre seule et unique priorité est la qualité de la gestion de notre fonds. " .