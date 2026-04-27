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Piper Sandler reste à "surpondérer" sur Birkenstock, mais réduit son objectif
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 17:20

Piper Sandler maintient sa recommandation "surpondérer" sur le titre Birkenstock tout en abaissant son objectif de cours à 55 dollars contre 60 dollars précédemment, estimant que le fabricant de sandales devrait continuer à afficher une croissance solide malgré un léger impact à court terme lié aux tensions au Moyen-Orient.

Dans une note en date de vendredi soir le broker américain dit estimer le manque à gagner ayant trait au conflit en Iran à un montant limité allant de 2 à 3 millions de dollars au titre du 1er trimestre, la région ne représentant qu'une faible part des ventes du groupe allemand.

A l'inverse, la dynamique est restée robuste ailleurs, notamment aux Etats-Unis, où la marque conserve un fort momentum de son point de vue.

Piper Sandler explique ainsi anticiper une croissance à deux chiffres pour l'exercice 2026, principalement tirée par les Amériques, malgré quelques pressions sur les marges liées aux devises, aux surtaxes douanières et au mix de distribution.

A plus long terme, le courtier dit rester positif, considérant que la valorisation actuelle est attractive au regard du profil de croissance. Il ajuste toutefois ses hypothèses afin de tenir compte d'un environnement macroéconomique et géopolitique jugé plus incertain.

Le groupe publiera les résultats de son deuxième trimestre 2026 le 13 mai.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/04/2026 à 17:20:00.

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