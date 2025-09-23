Piper Sandler relève le PT de Robinhood en raison de volumes d'échange supérieurs aux attentes au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Piper Sandler relève le PT de la plateforme d'échange Robinhood HOOD.O de 120 à 140 $

** Les actions de HOOD augmentent d'environ 0,6 % à 125,6 $ en pré-marché

** La société de courtage s'attend à des bénéfices plus élevés en 2025 et 2026 en raison de volumes de transactions plus importants que prévu au troisième trimestre et d'une augmentation des revenus provenant des intérêts sur les prêts accordés aux clients pour les activités de trading

* La société s'attend également à ce que les volumes de transactions augmentent de 150 % d'un trimestre à l'autre suite à l'essor des activités liées aux contrats événementiels

** 16 analystes sur 24 estiment que l'action est "achetée" ou supérieure, sept "conservée" et un "vendue"; la prévision médiane est de 125,17 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action HOOD a augmenté de ~235,2 % depuis le début de l'année