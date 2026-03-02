Piper Sandler relève CrowdStrike à "surpondérer", citant le changement de discours sur l'IA

2 mars - ** Piper Sandler relève la note de l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O de "neutre" à "surpondérer"

** La société de courtage estime que les scénarios baissiers basés sur l'IA qui dominent l'histoire de la sécurité sont exagérés pour une plateforme de premier ordre avec un solide historique d'innovation et d'exécution

** « La sécurité est l'un des marchés les plus fragmentés de tous les logiciels, et la capacité de CRWD à élargir constamment la portée de sa plateforme sans sacrifier la qualité de ses produits la positionne bien pour être l'un des principaux bénéficiaires de cette tendance », a déclaré la société de courtage.

** Les actions de CRWD sont en légère hausse à 373,3 $ avant le marché

** La note moyenne de 54 analystes est "achat"; la prévision médiane est de 535 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 20,6% depuis le début de l'année