 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Piper Sandler prend en charge la couverture de trois banques spécialisées dans la technologie et leur attribue une note "surpondérée"
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 12:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Piper Sandler prend en charge la couverture de trois banques américaines spécialisées dans la technologie avec des notes "surpondérées": Customers Bancorp CUBI.N , Pathward Financial CASH.O et The Bancorp TBBK.O .

** En ce qui concerne CUBI, Piper estime que la croissance du BPA est réalisable et que le multiple devrait s'étendre au moins aux niveaux des pairs compte tenu de son profil de croissance, ajoutant que les vents contraires provenant de la crypto et des risques de pondération des NDFI sont exagérés

** La société a développé un réseau de paiements instantanés 24/7/365 appelé cubiX, dont l'activité a atteint plus de 2 000 milliards de dollars et l'a placé au premier rang des réseaux de paiements commerciaux aux États-Unis - Piper Sandler

** Sur CASH, Piper souligne son positionnement de confiance en aidant les fintechs à naviguer dans l'écosystème bancaire à travers les paiements, les dépôts et l'origination de prêts comme quelque chose qui devrait perdurer à moyen terme

** Sur TBBK, Piper considère un positionnement fintech similaire comme une force clé, aidant les clients à naviguer dans l'écosystème bancaire à travers les paiements, les dépôts et l'origination de prêts

** TBBK est le premier émetteur de cartes prépayées aux États-Unis et le sixième émetteur de cartes de débit et de cartes prépayées en volume - Piper Sandler

Valeurs associées

BANCORP
52,7300 USD NASDAQ -0,90%
CUSTOMERS BANC
66,640 USD NYSE -0,43%
PATHWARD FINL
89,0600 USD NASDAQ -0,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank