Piper Sandler prend en charge la couverture de trois banques spécialisées dans la technologie et leur attribue une note "surpondérée"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Piper Sandler prend en charge la couverture de trois banques américaines spécialisées dans la technologie avec des notes "surpondérées": Customers Bancorp CUBI.N , Pathward Financial CASH.O et The Bancorp TBBK.O .

** En ce qui concerne CUBI, Piper estime que la croissance du BPA est réalisable et que le multiple devrait s'étendre au moins aux niveaux des pairs compte tenu de son profil de croissance, ajoutant que les vents contraires provenant de la crypto et des risques de pondération des NDFI sont exagérés

** La société a développé un réseau de paiements instantanés 24/7/365 appelé cubiX, dont l'activité a atteint plus de 2 000 milliards de dollars et l'a placé au premier rang des réseaux de paiements commerciaux aux États-Unis - Piper Sandler

** Sur CASH, Piper souligne son positionnement de confiance en aidant les fintechs à naviguer dans l'écosystème bancaire à travers les paiements, les dépôts et l'origination de prêts comme quelque chose qui devrait perdurer à moyen terme

** Sur TBBK, Piper considère un positionnement fintech similaire comme une force clé, aidant les clients à naviguer dans l'écosystème bancaire à travers les paiements, les dépôts et l'origination de prêts

** TBBK est le premier émetteur de cartes prépayées aux États-Unis et le sixième émetteur de cartes de débit et de cartes prépayées en volume - Piper Sandler