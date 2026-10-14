Piper Sandler et Perella Weinberg renoncent à leur fusion, le titre Perella chute de 16%

Piper Sandler et Perella Weinberg Partners ont mis fin à leurs négociations en vue d'une fusion entièrement rémunérée en actions, selon le Financial Times. Les deux établissements américains de conseil financier et de banque d'investissement n'ont pas réussi à surmonter leurs divergences sur plusieurs questions financières et relatives au personnel, entraînant l'abandon du rapprochement envisagé.

L'annonce a provoqué une forte réaction à Wall Street, où l'action Perella Weinberg reculait de 16,3%, à 13,48 dollars, après avoir atteint un plus bas de 13,14 dollars en séance. A l'inverse, le titre Piper Sandler progressait de 5%, les investisseurs accueillant favorablement la fin des discussions. Le Wall Street Journal avait révélé le mois dernier l'existence de négociations portant sur une acquisition de Perella Weinberg, dont la capitalisation boursière s'élevait alors à environ 1,4 milliard de dollars.

Le rapprochement aurait permis de réunir deux acteurs américains spécialisés dans les services de conseil financier et les opérations de banque d'investissement. Piper Sandler, issu de la fusion entre Piper Jaffray et Sandler O'Neill en janvier 2020, intervient principalement auprès des entreprises de taille intermédiaire, notamment dans les secteurs des services financiers, de la santé et de l'énergie. L'échec des négociations met fin, à ce stade, à cette perspective de consolidation, les désaccords sur les conditions financières et l'organisation des équipes ayant empêché la conclusion d'un accord.