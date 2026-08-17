Piper Sandler attribue à Dave la note « surpondérer » en raison de ses perspectives de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** Piper Sandler lance la couverture de la plateforme fintech de néobanque Dave DAVE.O avec une recommandation « surpondérer » et fixe un objectif de cours de 390 dollars, soit un potentiel de hausse de 16,6 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Selon la société de courtage, le modèle économique de DAVE, basé sur des commissions, ainsi que son portefeuille de produits en pleine expansion, placent l’entreprise en position de gagner des parts de marché au sein d’une clientèle mal desservie

** DAVE est une néobanque alternative à faible coût qui s’adresse aux quelque 185 millions d’Américains « financièrement vulnérables » qui restent mal desservis par les banques traditionnelles, précise la société de courtage

** Elle ajoute que son produit phare, ExtraCash, propose des avances de trésorerie aux clients et est souscrit via CashAI, le moteur de souscription propriétaire de la société, basé sur l’intelligence artificielle

** 11 analystes sur 13 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », et deux la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 449,5 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l’évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 50,4 % depuis le début de l’année