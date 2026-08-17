Pioneer Power en hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires solides pour le second semestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** L'action du fabricant d'équipements électriques lourds Pioneer Power Solutions PPSI.O a progressé d'environ 2 % à 2,97 dollars

** La société prévoit un chiffre d’affaires d’environ 15 millions de dollars pour le second semestre de l’exercice 2026, soit une hausse de plus de 60 % par rapport au premier semestre, en misant sur la conversion de son carnet de commandes et sur l’engouement croissant pour PRYMUS, son système d’alimentation électrique sur site, avant les premières livraisons

** La marge brute du deuxième trimestre, à 19,6 %, s’est avérée supérieure aux 15,7 % enregistrés il y a un an, grâce à une amélioration de l’efficacité opérationnelle liée à la vente de ses solutions mobiles de recharge pour véhicules électriques, e-Boost

** Toutefois, le chiffre d’affaires trimestriel de la société a chuté d’environ 40 % par rapport à l’année dernière, à 5 millions de dollars, et la société affiche une perte par action plus importante au deuxième trimestre, à 19 cents, contre une perte de 11 cents à la même période l’année dernière

** En tenant compte des fluctuations en cours de séance, le titre affiche une baisse d’environ 36 % depuis le début de l’année