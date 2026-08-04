Pinterest prévoit un ralentissement de la croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires alors que la concurrence publicitaire s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur l'action au paragraphe 1)

La plateforme de partage d'images Pinterest

PINS.N a prévu un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, signe d'une concurrence acharnée sur le marché de la publicité numérique de la part d'acteurs plus importants, notamment Instagram (Meta), ce qui a entraîné une baisse de 6 % de son action lors des échanges après clôture.

Pinterest a étendu « Performance+ », sa suite d’outils basés sur l’IA destinée aux annonceurs, afin d’attirer davantage de professionnels du marketing en les aidant à optimiser et à développer leurs campagnes avec moins d’efforts manuels.

Alors que Meta META.O continue d’améliorer ses outils d’automatisation publicitaire Advantage+, Reddit RDDT.N a lancé un produit globalement similaire et, les publicités devenant une priorité croissante pour OpenAI, la concurrence devrait encore s’intensifier.

Le mois dernier, Google a remanié Google Images en y intégrant des flux personnalisés basés sur l’IA et des fonctionnalités de découverte visuelle rappelant celles de Pinterest, ce qui témoigne d’une volonté accrue du géant des moteurs de recherche de miser sur la recherche et le shopping pilotés par l’IA.

Pinterest prévoit que son chiffre d’affaires pour le trimestre en cours se situera entre 1,19 et 1,21 milliard de dollars, soit une croissance de 13 % à 15 %, contre une estimation moyenne des analystes de 1,20 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ce rythme est inférieur à la croissance de 18 % enregistrée au deuxième trimestre. La société a annoncé un chiffre d’affaires de 1,18 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations qui s’élevaient à 1,15 milliard de dollars.

“L’IA est au cœur de notre dynamique et constitue clairement un accélérateur pour notre activité”, a déclaré Bill Ready, directeur général de Pinterest , dans un communiqué.

Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels à l’échelle mondiale a augmenté de 11 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, pour atteindre 640 millions, tandis que le chiffre d’affaires moyen par utilisateur a progressé de 7 %, à 1,86 dollar.

Plus tôt cette année, la société a finalisé l’acquisition de tvScientific, une opération visant à étendre la portée des annonceurs au-delà des réseaux sociaux pour inclure la télévision connectée, et à offrir à Pinterest un vivier plus large de budgets publicitaires.