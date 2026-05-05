Pinterest prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à la bonne tenue des dépenses publicitaires ; son action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions bondissent de 15 %

* Les publicités basées sur l'IA contribuent à compenser le recul des grandes marques

* 631 millions d'utilisateurs actifs par mois

(Ajout de commentaires de l'entreprise et d'un graphique) par Kritika Lamba

Pinterest PINS.N a annoncé lundi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations des analystes, misant sur une croissance régulière des dépenses publicitaires, ce qui a fait grimper de 15 % le cours de l'action de la plateforme de partage d'images en séance prolongée.

La société a intensifié ses investissements dans l'intelligence artificielle, en déployant des mises à jour de sa suite publicitaire Performance+ qui automatise la production créative et offre un ciblage plus personnalisé.

Ces efforts, ainsi que sa volonté d'attirer les petites et moyennes entreprises, commencent à contribuer à atténuer la pression exercée par le retrait de certains grands annonceursconfrontés à des coûts plus élevés en raison des droits de douane et des conflits géopolitiques.

« Les grands annonceurs restent importants pour la stabilité, mais ne constituent pas le principal moteur de croissance », a déclaré Lenny Zéphirin, directeur et analyste chez The Zéphirin Group.

La demande des petites et moyennes entreprises s'améliore pour Pinterest, mais elle reste cyclique et sensible aux droits de douane et à d'autres enjeux macroéconomiques, a-t-il ajouté.

Ces résultats interviennent un mois après que l'investisseur activiste Elliott a annoncé une nouvelle prise de participation d'un milliard de dollars dans Pinterest, soutenant ainsi la stratégie de l'entreprise en matière de revenus publicitaires et appuyant un nouveau programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars.

Pinterest a eu du mal à suivre le rythme de rivaux aux moyens financiers considérables tels qu'Instagram et Facebook (Meta), alors que les grands annonceurs ont réduit leurs dépenses sur sa plateforme, les outils d'IA remodelant rapidement le marché de la publicité en ligne et les coûts liés aux droits de douane obligeant les marques à protéger leurs marges.

Les plateformes concurrentes s'appuient également sur l'IA pour stimuler leur croissance. La semaine dernière, Reddit

RDDT.N a prévu une forte hausse de ses revenus grâce à des outils publicitaires basés sur l'IA.

En février, Pinterest a finalisé l'acquisition de tvScientific, une opération visant à étendre la portée des annonceurs au-delà des réseaux sociaux vers la télévision connectée, ouvrant ainsi de nouveaux budgets publicitaires.

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,13 et 1,15 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 1,11 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a clôturé le premier trimestre avec 631 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde, contre 570 millions l'année dernière.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 18 % pour atteindre 1,01 milliard de dollars, dépassant les estimations de 966,25 millions de dollars.