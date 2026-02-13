Pinterest chute en raison de prévisions de revenus inférieures aux attentes

13 février -

** Les actions de la plateforme de partage d'images Pinterest PINS.N chutent de 18,8 % à 15,06 $ dans les échanges de pré-marché

** La société a prévu des revenus pour le premier trimestre inférieurs aux attentes de Wall Street jeudi, citant des réductions plus importantes des dépenses publicitaires par les détaillants touchés par les tarifs et une concurrence croissante de la part de rivaux plus importants

** Morningstar affirme que si PINS investit dans l'IA, notamment dans les outils publicitaires automatisés, il est peu probable qu'elle comble son écart de monétisation avec ses plus grands rivaux

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre devrait se situer entre 951 et 971 millions de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes (980,1 millions de dollars)

** 28 des 40 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur estimation médiane est de 34 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 28,44% depuis le début de l'année