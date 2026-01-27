Pinterest chute après l'annonce de licenciements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de la plateforme de partage d'images Pinterest PINS.N chutent de 2,2 % à 25,32 $ avant la mise sur le marché ** La société va supprimer ~15% de ses effectifs et réduire la surface de ses bureaux

** La société prévoit des charges de restructuration avant impôts comprises entre 35 et 45 millions de dollars

** En 2025, les PINS ont chuté de 10,7 %