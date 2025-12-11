 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pinterest chute après l'accord d'acquisition de tvScientific
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 15:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions de la plateforme de partage d'images Pinterest PINS.N chutent de 1,5 % à 27,3 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare qu'elle va acquérir tvScientific, une plateforme de publicité de performance pour la télévision connectée, sans divulguer les termes financiers de la transaction ** L'acquisition s'aligne sur les plans visant à générer de nouvelles sources de demande et à permettre aux annonceurs d'atteindre ses 600 millions d'utilisateurs actifs mensuels en dehors de la plateforme - PINS ** La société déclare qu'elle ne s'attend pas à ce que l'opération ait un impact significatif sur les résultats financiers ** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026 - PINS ** A la dernière clôture, les actions étaient en baisse de 4,17% depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PINTEREST RG-A
27,590 USD NYSE -0,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank