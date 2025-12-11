Pinterest chute après l'accord d'acquisition de tvScientific

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions de la plateforme de partage d'images Pinterest PINS.N chutent de 1,5 % à 27,3 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare qu'elle va acquérir tvScientific, une plateforme de publicité de performance pour la télévision connectée, sans divulguer les termes financiers de la transaction ** L'acquisition s'aligne sur les plans visant à générer de nouvelles sources de demande et à permettre aux annonceurs d'atteindre ses 600 millions d'utilisateurs actifs mensuels en dehors de la plateforme - PINS ** La société déclare qu'elle ne s'attend pas à ce que l'opération ait un impact significatif sur les résultats financiers ** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026 - PINS ** A la dernière clôture, les actions étaient en baisse de 4,17% depuis le début de l'année