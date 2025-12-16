Le fils de Rob et Michele Reiner inculpé pour meurtres

Le cinéaste américain Rob Reiner et son épouse Michele Reiner à Washington, le 3 décembre 2023 ( AFP / Kent NISHIMURA )

Nick Reiner, 32 ans, fils du cinéaste américain Rob Reiner, a été arrêté pour les meurtres de son père et de sa mère Michele Singer et doit être présenté devant un juge mardi pour être formellement inculpé, selon la police de Los Angeles.

Le jeune homme, connu pour ses addictions, a été incarcéré dans une prison du comté de Los Angeles, sans possibilité de libération sous caution.

Rob Reiner, 78 ans, auteur notamment de la comédie romantique à succès "Quand Harry rencontre Sally" et de "The Princess Bride", une parodie de contes de fées à l'humour décalé, a été retrouvé mort dimanche au côté de son épouse, la photographe Michele Singer, 68 ans, dans leur maison de Brentwood, un quartier huppé de la métropole californienne.

"Il a été établi que les époux Reiner avaient été victimes d'homicide. L'enquête a également révélé que Nick Reiner était responsable de leur mort", a déclaré la police de Los Angeles dans un communiqué.

Le suspect, arrêté dès dimanche soir, avait perturbé une fête de fin d'année où il était invité avec ses parents la veille du meurtre, a rapporté mardi NBC News.

Selon la chaîne, citant "deux personnes au fait de la situation", Nick Reiner "a mis mal à l'aise les autres invités" en raison de son comportement. "Les parents de Reiner étaient bouleversés et gênés par le comportement de leur fils et s'inquiétaient pour sa santé", a rapporté un autre témoin, cité par NBC News.

Selon le New York Times, "Rob et Nick Reiner se sont disputés violemment".

Nick, un des trois enfants du couple (Rob Reiner avait un autre enfant issu d'un premier mariage), vivait de façon intermittente chez ses parents. Il évoquait ouvertement son expérience en matière de traitement de la toxicomanie, qu'il avait contractée à l'âge de 15 ans.

Dans un podcast, il affirmait avoir suivi 18 cures de désintoxication durant son adolescence.

Nick Reiner racontait aussi des anecdotes sur son comportement instable. Une fois, a-t-il raconté en 2018 dans un autre podcast, après avoir passé des jours sans dormir sous l'effet de la cocaïne, il s'était mis à "frapper tout ce qui lui tombait sous la main" chez ses parents.

Lorsqu'il refusait de rester en cure de désintoxication à l'adolescence, il se retrouvait parfois à la rue ou dans des refuges. Il avait confié au magazine People en 2016 avoir été sans-abri à plusieurs reprises dans le Maine, le New Jersey et le Texas.

En 2015, Rob et Nick Reiner ont collaboré sur le film "Being Charlie", inspiré du passé de toxicomanie de Nick.

- "Démence anti-Trump" -

Avant l'annonce de son arrestation, Donald Trump s'est déchaîné sur son réseau Truth social contre Rob Reiner, assurant que son décès était le résultat de son anti-trumpisme "enragé".

Sa mort "serait due à la colère qu'il a suscitée chez d'autres" avec un "syndrome de démence anti-Trump" incurable, a écrit le président américain, poursuivant à la troisième personne: "Il était connu pour rendre les gens FOUS par son obsession enragée contre le président Donald J. Trump".

Critiqué par des élus de son propre camp, Donald Trump a ensuite réitéré ses propos à la Maison Blanche. "C'était une personne dérangée, de l'avis de Trump", a-t-il dit, toujours à la troisième personne. "Je n'étais pas fan de Rob Reiner du tout, en aucune manière."

La mort du couple a provoqué une onde de choc aux Etats-Unis et les réactions ont afflué de la part des stars hollywoodiennes et des personnalités politiques, dont l'ex-président Barack Obama.

Militant de longue date proche des démocrates, le cinéaste était un défenseur du droit au mariage pour tous et un critique virulent de l'administration Trump.