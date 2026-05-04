Pinterest bondit grâce à des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mai - ** Le titre de la plateforme de partage d'images Pinterest PINS.N bondit de 18 % à 24,56 dollars en séance prolongée

** La société prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le deuxième trimestre , grâce à la résilience des dépenses publicitaires

** PINS prévoit un chiffre d'affaires au deuxième trimestre compris entre 1,13 et 1,15 milliard de dollars, contre une estimation des analystes de 1,11 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société termine le premier trimestre avec 631 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde, contre 570 millions l'année dernière

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 18 % pour atteindre 1,01 milliard de dollars, dépassant les estimations de 966,25 millions de dollars

** Le cours cible médian des 39 courtiers couvrant le titre est de 22 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu environ 20 % depuis le début de l'année