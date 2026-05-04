Pinterest bondit après un trimestre meilleur qu'attendu
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 22:54
La dynamique commerciale reste portée par la progression de l'audience et par une meilleure monétisation de la plateforme. Pinterest compte désormais 631 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde, soit une hausse de 11% sur un an, tandis que le revenu moyen par utilisateur a augmenté de 6%, à 1,61 USD. Les revenus ( 18%) progressent dans toutes les régions, avec une croissance particulièrement forte en Europe ( 27%) et dans le reste du monde ( 59%), où le potentiel de monétisation reste encore important.
Cette publication intervient dans un contexte plutôt favorable pour la publicité numérique, quelques jours après les résultats solides de Meta. Le propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 56,3 MdsUSD, en hausse de 33%, dont 55,0 MdsUSD de revenus publicitaires, signe que les grands annonceurs continuent d'investir dans les plateformes capables d'améliorer le ciblage et la conversion grâce à l'intelligence artificielle.
Dans son commentaire, le directeur général Bill Ready a insisté sur la capacité de Pinterest à transformer l'inspiration en action concrète, tout en soulignant les efforts engagés pour mieux convertir l'engagement des utilisateurs en revenus publicitaires. Cette stratégie passe notamment par l'intelligence artificielle et par les campagnes Performance , qui représentent désormais environ 30% des revenus publicitaires de bas de tunnel.
Malgré cette publication bien accueillie, Pinterest a enregistré une perte nette de 73,6 MUSD, pénalisée par des charges de restructuration liées au plan annoncé en janvier, qui prévoit la suppression de près de 15% des effectifs et une réduction des surfaces de bureaux afin de réallouer davantage de ressources vers l'IA. Pour le deuxième trimestre, le groupe vise un chiffre d'affaires compris entre 1,133 et 1,153 MdUSD, au-dessus des attentes actuelles du marché.
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