Pinstripes Holdings Inc devrait afficher une perte de 26 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Pinstripes Holdings Inc PNST.PK devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats le 2 septembre (estimés) pour la période se terminant le 30 avril 2025

* La société basée à Northbrook dans l'Illinois devrait déclarer une augmentation de 8,3% de ses revenus à 39,2 millions de dollars contre 36,2 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Pinstripes Holdings Inc est une perte de 26 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "strong buy".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Pinstripes Holdings Inc est de 2,00 $, soit environ 97,4 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,05 $

29 août - Ce résumé a été généré par machine le 29 août à 20:06 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)