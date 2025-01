Pimco : "Trump menace d'imposer des droits de douane au Mexique, au Canada et aux pays du BRIC"

(AOF) - "Le président Trump a évoqué les droits de douane dans son discours d'investiture de lundi et a signé un décret intitulé "America First Trade Policy". Celui-ci demande notamment à ses ministres d'enquêter sur les causes des déficits commerciaux annuels importants et persistants de son pays dans le domaine des marchandises et de recommander des mesures appropriées, telles qu'un tarif supplémentaire mondial ou d'autres politiques, pour remédier à ces déficits", indique Libby Cantrill, responsable des politiques publiques chez Pimco.

La Chine, l'Union européenne et le Mexique affichent le plus grand déficit commercial de marchandises avec les États-Unis, bien que le déficit commercial de la Chine ait diminué avec les États-Unis depuis l'imposition de droits de douane en 2018 (sans doute en transitant par d'autres pays, tels que le Mexique et le Vietnam).

En fin de journée lundi, Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 25% au Mexique et au Canada et de 100% aux pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine).

Pour Libby Cantrill, "si les droits de douane n'ont pas été augmentés lundi, il serait prématuré d'y voir une absence d'actions futures. Des droits de douane généralisés sur le Mexique et le Canada – surtout à un taux de 25 % – sont moins probables que des droits ciblés sur d'autres pays (nous pensons que l'UE et la Chine restent particulièrement vulnérables). Toutefois, des droits de douane généralisés sur le Mexique et le Canada – surtout à un taux de 25 % – sont moins probables que des droits ciblés sur d'autres pays (nous pensons que l'UE et la Chine restent particulièrement vulnérables).