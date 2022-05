Pimco nomme un responsable de l'activité en Australie et Nouvelle-Zélande

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs obligataire américain Pimco a annoncé, ce lundi, le recrutement de Samuel Watkins en tant que responsable de l'activité en Australie et Nouvelle-Zélande. Il sera basé à Sydney

Samuel Watkins sera rattaché à Alec Kersman, responsable de Pimco pour l'Asie-Pacifique basé à Hong Kong. who is based in Hong Kong. Il travaillait précédemment chez Goldman Sachs en tant que managing director et responsable des produits equity finance pour la région Asie-Pacifique. Il a aussi évolué chez Deutsche Bank, Credit Suisse et Macquarie Bank en Australie.