 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pimco : "les spreads pourraient converger entre marchés publics et privés, mais pas la liquidité"
information fournie par AOF 20/03/2026 à 16:59

(AOF) - "Les propositions visant à organiser un marché secondaire pour les actifs privés, souvent portées par des critiques virulents de la liquidité des marchés publics, ont récemment regagné en vigueur. Pour certains, une meilleure négociabilité constituerait une réponse aux inquiétudes croissantes liées à l'absence de valorisation transparente et en temps réel des portefeuilles privés", explique Lotfi Karoui, stratégiste crédit multi-actifs pour Pimco.

Pour d'autres, le développement d'un marché secondaire permettrait de limiter le "risque de saut" dans les portefeuilles de crédit direct, où les prêts sont généralement valorisés au pair jusqu'à ce que la dégradation des fondamentaux impose un ajustement brutal des prix.

"Ce débat intervient dans un contexte particulier. La liquidité des marchés de crédit publics est aujourd'hui à un niveau élevé, comparable aux meilleurs niveaux observés depuis la crise financière mondiale, tandis que les écarts de spread entre le crédit direct, moins liquide, et le crédit public, plus liquide, se sont nettement resserrés ces dernières années", indique Lofti Karoui.

Pour les investisseurs, cela soulève une question fondamentale "suis-je correctement rémunéré pour l'illiquidité que j'assume sur les marchés privés ?"

"Selon nous, la réponse est souvent négative, en particulier sur le crédit d'entreprise. La promesse d'une liquidité secondaire accrue dans les actifs privés est parfois utilisée pour justifier une érosion significative de la prime d'illiquidité du crédit direct par rapport aux marchés publics, plutôt que pour réellement améliorer les résultats pour les investisseurs", constate le stratégiste crédit multi-actifs.

Des obstacles structurels à la liquidité du crédit privé

En outre, Lotfi Karoui explique que "plus structurellement, plusieurs freins majeurs limitent la création d'une véritable liquidité sur le crédit privé :

- transfert conditionné des prêts : contrairement aux marchés publics, de nombreux contrats de crédit privé exigent l'accord de l'emprunteur pour toute cession ou transfert du prêt.

- asymétrie d'information : les acheteurs potentiels n'ont souvent pas accès aux contrats de crédit, aux amendements, aux garanties ou à des informations financières standardisées, des éléments pourtant essentiels à la liquidité des marchés publics.

- confidentialité : la signature d'accords de confidentialité est généralement requise pour accéder aux informations, accentuant cette asymétrie.

- absence d'infrastructure de marché : les marchés de crédit privé ne disposent pas de systèmes centralisés de reporting, d'exécution ou de règlement, contrairement aux marchés publics. Par ailleurs, le règlement physique de nombreuses transactions complique encore les échanges.

- divergence d'incitations : tous les acteurs n'ont pas intérêt à plus de liquidité. Certains privilégient l'opacité des marchés privés, d'autres souhaitent éviter la volatilité liée à la valorisation en mark-to-market.

Même si certains de ces obstacles étaient levés, la nature même des marchés privés fondés sur des actifs souvent spécifiques et négociés de gré à gré, rend la découverte continue des prix, difficile, voire inefficace économiquement. Les tentatives d'introduire de la liquidité conduisent généralement à des volumes faibles, des écarts acheteur-vendeur élevés et des signaux de prix peu fiables.

Plutôt que d'améliorer la transparence, les transactions sporadiques peuvent introduire du bruit, reflétant davantage des besoins de liquidité que les fondamentaux.

La prime d'illiquidité au cœur de l'équation

De plus, pour Lotfi Karoui, "il existe également une tension économique plus profonde". "L'un des principaux attraits des actifs privés réside dans la prime d'illiquidité perçue par les investisseurs capables d'immobiliser leur capital sur le long terme. Si ces actifs devenaient fréquemment et facilement négociables, cette prime s'éroderait mécaniquement, remettant en cause l'intérêt même de cette allocation", fait-il savoir.

Par ailleurs, le débat sur la "liquidité accrue" confond souvent le véritable crédit privé avec les placements privés de type 144A, qui sont liquides depuis plus de vingt ans. Les récents titres de presse, notamment autour du financement de centres de données de Meta à hauteur de 27 milliards de dollars, illustrent la profondeur du marché 144A, et non une amélioration structurelle de la liquidité du crédit privé.

A titre de comparaison, les titres 144A représentent environ 18% du marché investment grade libellé en dollars et 82% du marché high yield, avec des volumes mensuels avoisinant 200 MdsUSD en investment grade et 100 Mds en high yield. Il est donc essentiel de distinguer la liquidité bien établie du marché 144A de l'illiquidité persistante du véritable crédit privé.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/03/2026 à 16:59:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La mission "flash" de l'Assemblée nationale sur les laits infantiles contaminés démarrera mardi ses travaux, tous à huis clos, par l'audition d'associations et de représentants des familles ( AFP / Fred TANNEAU )
    Laits infantiles contaminés: la mission flash de l'Assemblée nationale démarre mardi
    information fournie par AFP 20.03.2026 17:55 

    La mission "flash" de l'Assemblée nationale sur les laits infantiles contaminés démarrera mardi ses travaux, tous à huis clos, par l'audition d'associations et de représentants des familles, selon le calendrier diffusé sur le site de la chambre basse du Parlement. ... Lire la suite

  • Une personne passe devant des affiches électorales pour les municipales, le 18 mars 2026 à Paris ( AFP / Guillaume BAPTISTE )
    Municipales: dernier jour de campagne, les yeux déjà rivés sur 2027
    information fournie par AFP 20.03.2026 17:40 

    Les électeurs suivront-ils les choix d'alliances ou de maintien de leurs candidats au second tour des municipales dimanche ? Les résultats s'annoncent très serrés dans les grandes villes et les regards se tournent déjà vers la présidentielle de 2027. Ce vendredi ... Lire la suite

  • Des portraits du nouveau guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei à Téhéran, le 20 mars 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 20.03.2026 17:39 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée dans son 21e jour vendredi : . Iran: le nouveau guide suprême affirme que "l'ennemi" est "vaincu" "En ce moment, en raison de l'unité particulière qui s'est créée entre vous, nos compatriotes, ... Lire la suite

  • ( AFP / BORIS HORVAT )
    Kem One: la CGT craint un "désengagement" du propriétaire américain
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.03.2026 17:38 

    La CGT-Chimie alerte sur l'avenir des quelque 1.300 salariés du fabricant de PVC Kem One, basé à Lyon, dont le propriétaire cherche à se "désengager", s'inquiète le syndicat dans une lettre ouverte adressée au président Emmanuel Macron, consultée vendredi par l'AFP. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank