PIMCO lance le fonds GIS Global Bond Opportunities

(Zonebourse.com) - PIMCO, l'un des leaders mondiaux de la gestion active obligataire, annonce le lancement du PIMCO GIS Global Bond Opportunities Fund ("GBOF"). Il s'agit d'une stratégie obligataire mondiale coeur de portefeuille, à gestion flexible, intégrée à la gamme PIMCO GIS UCITS. Elle a été conçue pour accompagner les investisseurs évoluant dans un environnement macroéconomique de plus en plus complexe.

Le fonds a pour objectif de capter les opportunités du marché obligataire mondial en ajustant dynamiquement son allocation entre les différentes régions, courbes de taux, secteurs et devises.

Il s'appuie sur l'expertise de PIMCO en gestion obligataire mondiale, au sein d'une plateforme qui gère plus de 150 milliards de dollars d'actifs obligataires mondiaux.

Positionné aux côtés des stratégies obligataires mondiales phares de PIMCO, le GBOF s'adresse aux investisseurs recherchant une allocation obligataire coeur de portefeuille plus flexible, tout en bénéficiant du même processus d'investissement mondial et de la même équipe de gestion

que l'ensemble de la gamme PIMCO Global Bond.

Contrairement aux solutions obligataires traditionnelles adossées à un indice de référence, le GBOF n'a pas vocation à répliquer un indice obligataire. Il vise à offrir les caractéristiques fondamentales d'une stratégie obligataire, notamment une exposition positive à la duration, un biais vers des actifs de meilleure qualité de crédit et une priorité accordée à la préservation du capital, tout en offrant une plus grande flexibilité dans l'allocation entre les stratégies de taux, de crédit, de produits titrisés et de devises.

Le GBOF sera géré par une équipe de quatre gérants de portefeuille composée d'Andrew Balls (managing director et CIO global fixed income), Sachin Gupta (managing director et portfolio manager), Lorenzo Pagani (managing director et portfolio manager) ainsi que Martin Svorc

(executive vice president et portfolio manager).

Le fonds est disponible au Royaume-Uni, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande, ainsi que dans d'autres pays.

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