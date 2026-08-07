 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PIMCO décline sa stratégie StocksPLUS en format ETF UCITS
information fournie par AOF 07/08/2026 à 15:03
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Zonebourse.com) - PIMCO, l'un des leaders mondiaux de la gestion obligataire active, élargit sa gamme d'ETF UCITS avec le lancement d'une part ETF du fonds PIMCO GIS StocksPLUS. Le groupe décline ainsi sa stratégie historique StocksPLUS dans un format ETF UCITS. Cette part ETF sera cotée et commercialisée sous le nom de PIMCO Advantage StocksPLUS US Large Cap UCITS ETF.

Lancée en 1986, la stratégie StocksPLUSTM vise à surperformer l'indice S&P 500 (net de la retenue à la source sur les dividendes) en combinant une exposition aux actions américaines de grandes capitalisations avec les stratégies obligataires actives de PIMCO. Forte de près de quarante ans d'expertise, cette approche est conçue pour répondre au défi persistant de la sous-performance de la gestion active sur les marchés actions, tout en cherchant à générer des sources de surperformance diversifiées grâce à la gestion obligataire.

"Le lancement de SPLU marque une étape importante dans le développement de notre plateforme d'ETF UCITS", déclare Tina Adatia, executive vice-présidente et responsable de la stratégie produits de PIMCO pour les régions EMEA et APAC. "En proposant une part ETF adossée à une stratégie éprouvée, nous associons quarante ans d'expertise sur la stratégie StocksPLUS à un véhicule d'investissement innovant conçu pour répondre aux besoins d'un large éventail d'investisseurs. Cette structure nous permet de proposer l'une des stratégies actions emblématiques de PIMCO au format ETF UCITS, offrant ainsi à nos clients davantage de choix dans la manière d'accéder à nos expertises d'investissement, tout en bénéficiant de la même approche d'investissement éprouvée et du même processus de gestion rigoureux qui caractérisent cette stratégie depuis 1986", détaille-t-elle.

Pionnier des ETF obligataires actifs depuis plus de quinze ans, PIMCO a lancé en 2011 le premier ETF UCITS obligataire actif en Europe. Aujourd'hui, sa plateforme d'ETF UCITS représente 8,9 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 30 juin 2026). Avec l'ajout de cette nouvelle part, elle propose désormais 12 stratégies couvrant les segments obligataires court terme, investment grade, haut rendement, marchés émergents et actions américaines.

Depuis le 24 juillet dernier, les investisseurs peuvent accéder au PIMCO Advantage StocksPLUS US Large Cap UCITS ETF sur le London Stock Exchange, Borsa Italiana et SIX, ainsi que sur Deutsche Börse. La part ETF publiera la composition de son portefeuille chaque trimestre, avec un délai de publication de 30 jours, conciliant ainsi transparence vis-à-vis des investisseurs et flexibilité dans la gestion du portefeuille.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Traversées massives de migrants à pied et par mer du Maroc vers le territoire espagnol, à Ceuta
    Madrid somme Rome de lever ses contrôles frontaliers
    information fournie par Reuters 07.08.2026 23:12 

    Le gouvernement espagnol a menacé vendredi ‌d'imposer des mesures de rétorsion aux voyageurs en provenance d'Italie si Rome ne levait ​pas d'ici dimanche les contrôles frontaliers instaurés à l'encontre de l'Espagne après un afflux de migrants sans précédent dans ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Les Bourses mondiales touchent des sommets après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 23:01 

    Les marchés boursiers mondiaux ont battu des records vendredi, portés par la perspective d'un statu quo monétaire de Réserve fédérale (Fed) lors de sa prochaine réunion après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis. Le marché ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street clôture en hausse après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:41 

    La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVE : L'entrée « Wall St » de la Bourse de New York (NYSE) à New York
    Wall Street finit en hausse au terme d'une semaine florissante
    information fournie par Reuters 07.08.2026 22:35 

    La Bourse de New York a fini ‌en hausse et le S&P 500 à un nouveau record de clôture vendredi, à l'issue d'une semaine florissante, les investisseurs ​espérant que la Réserve fédérale hésitera ou renoncera à relever ses taux directeurs en septembre alors que

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,19 -1,07%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
Or
4 342,26 +2,40%
2CRSI
27,6 -0,79%
SPACEX
133,11 +15,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank