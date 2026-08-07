PIMCO décline sa stratégie StocksPLUS en format ETF UCITS

(Zonebourse.com) - PIMCO, l'un des leaders mondiaux de la gestion obligataire active, élargit sa gamme d'ETF UCITS avec le lancement d'une part ETF du fonds PIMCO GIS StocksPLUS. Le groupe décline ainsi sa stratégie historique StocksPLUS dans un format ETF UCITS. Cette part ETF sera cotée et commercialisée sous le nom de PIMCO Advantage StocksPLUS US Large Cap UCITS ETF.

Lancée en 1986, la stratégie StocksPLUSTM vise à surperformer l'indice S&P 500 (net de la retenue à la source sur les dividendes) en combinant une exposition aux actions américaines de grandes capitalisations avec les stratégies obligataires actives de PIMCO. Forte de près de quarante ans d'expertise, cette approche est conçue pour répondre au défi persistant de la sous-performance de la gestion active sur les marchés actions, tout en cherchant à générer des sources de surperformance diversifiées grâce à la gestion obligataire.

"Le lancement de SPLU marque une étape importante dans le développement de notre plateforme d'ETF UCITS", déclare Tina Adatia, executive vice-présidente et responsable de la stratégie produits de PIMCO pour les régions EMEA et APAC. "En proposant une part ETF adossée à une stratégie éprouvée, nous associons quarante ans d'expertise sur la stratégie StocksPLUS à un véhicule d'investissement innovant conçu pour répondre aux besoins d'un large éventail d'investisseurs. Cette structure nous permet de proposer l'une des stratégies actions emblématiques de PIMCO au format ETF UCITS, offrant ainsi à nos clients davantage de choix dans la manière d'accéder à nos expertises d'investissement, tout en bénéficiant de la même approche d'investissement éprouvée et du même processus de gestion rigoureux qui caractérisent cette stratégie depuis 1986", détaille-t-elle.

Pionnier des ETF obligataires actifs depuis plus de quinze ans, PIMCO a lancé en 2011 le premier ETF UCITS obligataire actif en Europe. Aujourd'hui, sa plateforme d'ETF UCITS représente 8,9 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 30 juin 2026). Avec l'ajout de cette nouvelle part, elle propose désormais 12 stratégies couvrant les segments obligataires court terme, investment grade, haut rendement, marchés émergents et actions américaines.

Depuis le 24 juillet dernier, les investisseurs peuvent accéder au PIMCO Advantage StocksPLUS US Large Cap UCITS ETF sur le London Stock Exchange, Borsa Italiana et SIX, ainsi que sur Deutsche Börse. La part ETF publiera la composition de son portefeuille chaque trimestre, avec un délai de publication de 30 jours, conciliant ainsi transparence vis-à-vis des investisseurs et flexibilité dans la gestion du portefeuille.

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