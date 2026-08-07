Wall Street ouvre en hausse avec les résultats, le rapport sur l'emploi surprend

Un écran affiche les échanges de l'indice S&P 500 après l'ouverture de la Bourse de New York (NYSE) à New York.

La Bourse de New York a ‌ouvert en hausse vendredi, les résultats d'entreprises tirant les indices, alors que le rapport ​sur l'emploi aux États-Unis a fait état d'une forte surprise négative et que le Moyen-Orient reste dans le viseur.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 69,01 points, ​soit 0,13%, à 53.954,11 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,34% à 7.736,13 points.

Le ​Nasdaq Composite prend 0,78%, soit 205,10 points, ⁠à 26.553,45 points.

Les investisseurs digèrent le rapport sur l'emploi aux États-Unis, dont les ‌données ont fait état de 23.000 emplois non-agricoles détruits en juillet alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à 80.000 créations.

Cette ​forte surprise négative pourrait remettre ‌en question la prochaine décision de la Réserve fédérale (Fed) d'augmenter ⁠ses taux d'intérêt en septembre, et par conséquent appeler les marchés financiers à la prudence.

Les chiffres de l'emploi ont toutefois tendance à être plus faibles en juillet. Les ⁠économistes considèrent que ‌le marché du travail se trouve actuellement dans une phase au ralenti.

Les ⁠données sur l’inflation qui seront publiées la semaine prochaine pourraient également attiser le ‌débat sur les perspectives de la politique monétaire à court terme.

Sur ⁠le plan géopolitique, les opérateurs escomptent des avancées diplomatiques au Moyen-Orient, ⁠alors que le président ‌américain Donald Trump a dit jeudi penser que le conflit entre les Etats-Unis et ​l'Iran allait "bientôt prendre fin".

Aux valeurs individuelles, ‌Cloudflare grimpe de 12,5% à la suite d'un relèvement de la prévision de chiffre d'affaires annuel du groupe, ​dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes, ce qui contribue à porter le secteur technologique.

Airbnb bondit de 13,8% après avoir dépassé les attentes sur le chiffre d'affaires ⁠du deuxième trimestre.

Under Armour perd 7,8%, le fabricant de vêtements de sport anticipant une baisse de son chiffre d'affaires annuel.

Dans le secteur du photovoltaïque, First Solar gagne 9,6% dans le sillage des mesures commerciales prises par Donald Trump concernant le polysilicium afin de soutenir la production américaine en la matière.

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(Rédigé par Coralie Lamarque)