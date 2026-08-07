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Emploi américain moins bon que prévu, les Bourses en hausse
information fournie par AFP 07/08/2026 à 16:07
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Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses mondiales étaient orientées à la hausse vendredi à l'annonce de chiffres de l'emploi américain moins bons que prévu combinés à une baisse relative du pétrole, ce qui dissipent les risques d'inflation.

Emploi: la surprise anti-inflation

Le marché de l'emploi aux Etats-Unis a perdu 23.000 emplois au mois de juillet, alors que les marchés attendaient la création de 83.000 emplois.

Ces chiffres étaient très attendus par les marchés qui les perçoivent comme un indicateur des risques d'inflation par les salaires donc d'un relèvement des taux par la Réserve fédérale lors de sa prochaine réunion en septembre.

"Ce chiffre se situe à mi-chemin entre une bonne nouvelle pour la Réserve fédérale et un signal plus préoccupant pour l'économie", décrypte l'économiste Florian Ielpo pour la banque privée suisse Lombard Odier.

"Le taux de chômage est ressorti à 4,1 %, contre 4,2 % attendu, et les salaires ne font apparaître aucune tension inflationniste préoccupante", détaille-t-il.

"Il s'agit donc, à ce stade, d’une publication particulièrement favorable aux investisseurs, à condition toutefois qu'elle reste ponctuelle et ne se répète pas mois après mois au cours de l'année à venir".

"Les chances d’une hausse des taux en septembre sont tombées à environ 44 %, contre un peu plus de 55 % avant la publication des données. Le dollar américain a chuté, tandis que l'or et l’argent ont encore gagné du terrain", ajoute Fawad Razaqzada de Forex.com

Nouveaux records à Paris, Francfort et Milan

A New York, les trois indices ont ouvert en hausse et poursuivaient leur progression dans les premiers échanges: Dow Jones +0,23%, Nasdaq +1,01%, S&P 500 +0,48%.

En Europe, la hausse des indices s'est aussi accélérée à l'annonce des chiffres de l'emploi américain.

Trois Bourses ont de nouveau battu un record en séance, à Paris (8.755,03 points), Francfort (26.445,18) et Milan (54.041,80).

A Paris vers 14H00 GMT, le CAC40 gagnait 0,32% après son nouveau record. Signe d'un redressement du secteur de la tech liée à l'intelligence artificielle, STMicroelectronics enregistrait la meilleure progression de la journée (+3,07%).

Francfort progressait encore plus fortement (+0,86%), également porté par le rebond du leader des semi-conducteurs Infineon (+3,71%).

Londres (+0,50%) et Milan (+0,09%) poursuivaient la marche en avant des indices européens, toujours sensibles aux prix du pétrole.

Le pétrole recommence à baisser

Outre le chiffre de l'emploi aux Etats-Unis, la reprise de la baisse du pétrolier éloignait également les risques d'inflation.

Vers 13H45 GMT, le Brent de la mer du Nord, référence du brut en Europe, reculait (-0,73%) à 81,89 dollars, et le WTI américain s'échangeait à 76,81 dollars (-0,62%).

Le président américain Donald Trump a de nouveau promis jeudi que le détroit d'Ormuz, artère maritime cruciale verrouillée par Téhéran depuis le début de la guerre contre l'Iran, pourrait rouvrir "bientôt".

L'Iran poserait cependant des conditions à un accord de paix.

Face à la guerre au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie ont signé vendredi un pacte de défense liant les trois pays dans un contexte marqué par des attaques contre le royaume saoudien.

L'accord signé avec Riyad et Islamabad "ne vise aucun pays particulier", affirme la présidence turque.

Détente sur les taux

Les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis ont immédiatement provoqué une détente sur les taux d'emprunt des Etats et des entreprises, qui anticipent les risques d'inflation.

"Dans les minutes qui ont suivi l’annonce, le rendement du Treasury (bons du Trésor américains) à 10 ans a reculé d'environ 5 points de base, presque exclusivement sous l'effet de la détente des taux réels", note Florian Ielpo.

Vers 13H50 GMT, le "dix ans" américain affichait un rendement d'un moins de 4,63% contre 4,68% la veille.

Le mouvement était moindre en Europe, où le "Bund" à dix ans affichait un rendement de 3,12% contre presque 3,14% la veille (3,91% pour son équivalent français contre 3,93% la veille).

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