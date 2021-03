Pimco accueille une ancienne de la Maison-Blanche

(NEWSManagers.com) - Pimco a annoncé que Michèle Flournoy, experte en matière de politique de défense et de sécurité nationale aux Etats-Unis, allait intégrer son comité consultatif mondial. Cet organisme vise à fournir aux professionnels de l'investissement mondial de la société de gestion américaine des informations sur les développements économiques, politiques et stratégiques mondiaux et leur pertinence pour les marchés financiers.

Michèle Flournoy a été sous-secrétaire à la politique de défense au sein de l'administration Obama et sous-secrétaire adjointe à la stratégie défense au sein de l'administration Clinton. Elle est associée directrice de WestExec Advisors, qu'elle a cofondée avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken, et ancienne cofondatrice et directrice générale du Center for a New American Security (CNAS). Dans son rôle de sous-secrétaire à la défense pour la politique, Michèle Flournoy a été la principale conseillère du secrétaire à la défense pour la formulation de la politique de sécurité et de défense nationale, la supervision des plans et opérations militaires, et dans les délibérations du Conseil national de sécurité, et a représenté les États-Unis dans les engagements de politique de défense dans le monde entier.

Les autres membres du conseil consultatif mondial de Pimco comprennent Ben Bernanke, ancien président de la Réserve fédérale et président du conseil, Gordon Brown, ancien Premier ministre britannique et ancien ministre des Finances, Ng Kok Song, ancien directeur des investissements du fonds souverain de Singapour (GIC), Joshua Bolten, ancien chef de cabinet de la Maison-Blanche, et Mark Carney, envoyé spécial des Nations unies pour l'action climatique et les finances et ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Canada.