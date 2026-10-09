Pilgrim's Pride met en place un comité spécial chargé d'examiner l'offre de rachat du groupe de transformation de viande JBS

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Pilgrim's Pride Corp PPC.O a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait constitué un comité spécial composé d'administrateurs indépendants afin d'évaluer l'offre non sollicitée de l'actionnaire majoritaire JBS JBS.N visant à acquérir les actions restantes du producteur américain de volaille.

* L'un des plus grands transformateurs de viande au monde a révélé en août qu'il souhaitait acquérir les actions de Pilgrim's Pride qu'il ne détenait pas encore, dans le but d'en prendre le contrôle total et de retirer la société de la cote.

* JBS, qui détenait déjà environ 82% du capital, a proposé dans son offre 2,086 actions de classe A, soit 28,49 dollars, par action Pilgrim’s Pride — un montant correspondant au cours de clôture de l’action ce jour-là.

* Le comité spécial a désigné Ropes & Gray LLP comme conseiller juridique et Moelis & Company LLC comme banque conseil pour l’aider à examiner la proposition, a indiqué Pilgrim’s Pride.

* La société a précisé que son conseil d’administration n’approuverait pas l’opération proposée sans une recommandation favorable du comité spécial.

* Elle a ajouté qu’il n’y avait aucune garantie qu’un accord définitif soit conclu ou qu’une transaction soit finalement menée à bien.

* L'action de la société a clôturé à 28,50 dollars, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 6,79 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.