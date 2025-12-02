Pietro Beccari nommé PDG de LVMH Fashion Group
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 09:30
Pietro Beccari cumulera ces nouvelles responsabilités avec celles qu'il exerce actuellement de PDG de Louis Vuitton. Damien Bertrand, directeur général délégué de Louis Vuitton, deviendra membre du comité exécutif de LVMH le 1er janvier.
Pietro Beccari a rejoint LVMH en tant que directeur marketing et communication de Louis Vuitton, avant d'être promu PDG de Fendi en 2012 puis de Christian Dior Couture, en 2018. Il est PDG de Louis Vuitton depuis février 2023.
Valeurs associées
|641,2000 EUR
|Euronext Paris
|+0,63%
