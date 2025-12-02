 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 116,39
+0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pietro Beccari nommé PDG de LVMH Fashion Group
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 09:30

LVMH annonce la nomination de Pietro Beccari comme PDG du LVMH Fashion Group, à partir du 1er janvier 2026, succédant à Sidney Toledano qui a décidé de cesser ses fonctions opérationnelles après plus de 30 années aux côtés de Bernard Arnault.

Pietro Beccari cumulera ces nouvelles responsabilités avec celles qu'il exerce actuellement de PDG de Louis Vuitton. Damien Bertrand, directeur général délégué de Louis Vuitton, deviendra membre du comité exécutif de LVMH le 1er janvier.

Pietro Beccari a rejoint LVMH en tant que directeur marketing et communication de Louis Vuitton, avant d'être promu PDG de Fendi en 2012 puis de Christian Dior Couture, en 2018. Il est PDG de Louis Vuitton depuis février 2023.

Valeurs associées

LVMH
641,2000 EUR Euronext Paris +0,63%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank