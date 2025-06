Pierre & Vacances: revue des options stratégiques information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 10:16









(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances annonce que son conseil d'administration a décidé d'engager une revue des options stratégiques du groupe, à la suite du succès du plan 'RéInvention' exécuté en avance sur le plan d'affaires ces trois dernières années.



'Cette démarche a pour objectif d'explorer l'éventail des opportunités afin de valoriser pleinement le potentiel du groupe, et pourrait le cas échéant aboutir à des évolutions actionnariales', explique le groupe de tourisme et d'immobilier.



Dans cette perspective, il a initié les travaux en vue de la mise à jour de son plan d'affaires pluriannuel et a mandaté Morgan Stanley et BNP Paribas comme conseils financiers pour l'accompagner dans l'analyse et, le cas échéant, la mise en oeuvre de ses options.





Valeurs associées PIERRE ET VACANCES 1,5740 EUR Euronext Paris +11,47%