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Pierre & Vacances grimpe après ses résultats, deux analystes à l'achat
information fournie par AOF 29/05/2026 à 09:53

(Zonebourse.com) - Le titre Pierre & Vacances gagne plus de 3% à Paris au lendemain de la publication de ses résultats. Le groupe avait dévoilé hier un chiffre d'affaires total du groupe de 816,8 millions d'euros, en hausse de 1,8% et a confirmé viser un Ebitda ajusté à 185 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice.

Réagissant à cette publication, Oddo BHF confirme son conseil "surperformance" sur le titre Pierre & Vacances, avec un objectif de cours inchangé à 2,30 EUR.

Selon le broker, la dynamique des réservations sur le second semestre est favorable, avec plus de 70% de l'objectif annuel déjà sécurisé, ce qui conforte l'atteinte de l'objectif d'EBITDA ajusté de 185 MEUR sur l'exercice.

La note souligne que l'impact de la hausse de la TVA aux Pays-Bas et en Belgique sera en partie compensé par des économies de coûts supplémentaires, tandis que la croissance de l'activité soutient les perspectives opérationnelles.

D'après Oddo BHF, le groupe bénéficie également d'un positionnement attractif dans le tourisme de proximité, d'un parc rénové favorisant les taux d'occupation et les prix, ainsi que d'une situation de trésorerie nette positive.

L'analyse est similaire chez TP ICAP Midcap qui confirme aussi son conseil "achat" sur le titre Pierre & Vacances, avec un objectif de cours inchangé à 2,30 EUR.

Selon le broker, les résultats semestriels sont conformes aux attentes, avec un EBITDA ajusté qui s'améliore de 12,5 MEUR sur une base comparable malgré l'impact de la hausse de la TVA aux Pays-Bas et en Belgique ainsi que le moindre effet des économies de loyers.

Le bureau d'études met également en avant une structure financière jugée saine, avec une position de trésorerie nette positive, et rappelle que les conclusions de la revue stratégique sont attendues dans les prochaines semaines.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/05/2026 à 09:53:00.

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