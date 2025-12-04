Pierre & Vacances entouré après sa publication annuelle
Le groupe de tourisme a réalisé un résultat net positif à 40,6 millions d'euros sur l'exercice écoulé, contre 28,7 MEUR précédemment, et un EBITDA ajusté en hausse de 3,9% à 181 MEUR, mais manquant les 186 MEUR du consensus.
"Cette performance s'explique essentiellement par le dynamisme des activités touristiques ( 69 MEUR de CA additionnel), et des économies générées par l'exécution rigoureuse du plan d'économie de coûts", pointe Oddo BHF.
Ce dernier souligne aussi un portefeuille de réservations touristiques engrangé à date pour le 1er semestre 2025-26 en hausse significative pour l'ensemble de ses marques et représentant plus des deux tiers de l'objectif budgété sur la période.
"Nous sommes confiants en la capacité du groupe à poursuivre la bonne exécution de son plan stratégique", ajoute l'analyste, qui maintient son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 2,2 euros sur le titre.
