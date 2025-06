Pierre et Vacances lance une revue des options stratégiques

(AOF) - Le conseil d’administration de Pierre et Vacances SA a décidé d’engager une revue des options stratégiques du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs. Après la fin et le succès du plan RéInvention, exécuté en avance sur le plan d’affaires ces trois dernières années, cette démarche a pour objectif d’explorer l’éventail des opportunités afin de valoriser pleinement le potentiel du groupe, et pourrait, le cas échéant, aboutir à des évolutions actionnariales. Le groupe a par ailleurs récemment annoncé pour l’exercice en cours un objectif d’Ebitda ajusté à plus de 180 millions d’euros.

