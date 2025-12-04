 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 104,98
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pierre et Vacances confirme sa prévision annuelle d'Ebitda ajusté
information fournie par AOF 04/12/2025 à 08:41

Un center parc du groupe Pierre & Vacances. (crédit : Pierre et Vacances)

Un center parc du groupe Pierre & Vacances. (crédit : Pierre et Vacances)

(AOF) - Pierre et Vacances a dévoilé ses résultats de l'exercice 2024-2025 d'où ressort un résultat net de 40,6 millions d'euros, contre 28,7 millions un an plus tôt. Le groupe est dans le vert pour le deuxième exercice consécutif. L'Ebitda ajusté est passé de 174,3 millions à 181,1 millions tandis que le chiffre d'affaires s'élève à 1,94 milliard d'euros après 1,91 million lors du précédent exercice. Côté perspectives, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme confirme sa prévision d'Ebitda ajusté à 185 millions d'euros pour l'exercice 2026.

Pierre et Vacances ajoute que le portefeuille de réservations touristiques engrangé à date pour le premier semestre de l'exercice 2025/2026 est en hausse significative par rapport à celui de l'exercice précédent pour l'ensemble des marques du groupe et représente plus des deux tiers de l'objectif budgété sur la période.

"La croissance de l'activité est tirée à la fois par une hausse du prix moyen de vente et par un effet volume", souligne l'entreprise.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

PIERRE ET VACANCES
1,6560 EUR Euronext Paris +7,53%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank