Pierre et Vacances confirme sa prévision annuelle d'Ebitda ajusté

Un center parc du groupe Pierre & Vacances. (crédit : Pierre et Vacances)

(AOF) - Pierre et Vacances a dévoilé ses résultats de l'exercice 2024-2025 d'où ressort un résultat net de 40,6 millions d'euros, contre 28,7 millions un an plus tôt. Le groupe est dans le vert pour le deuxième exercice consécutif. L'Ebitda ajusté est passé de 174,3 millions à 181,1 millions tandis que le chiffre d'affaires s'élève à 1,94 milliard d'euros après 1,91 million lors du précédent exercice. Côté perspectives, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme confirme sa prévision d'Ebitda ajusté à 185 millions d'euros pour l'exercice 2026.

Pierre et Vacances ajoute que le portefeuille de réservations touristiques engrangé à date pour le premier semestre de l'exercice 2025/2026 est en hausse significative par rapport à celui de l'exercice précédent pour l'ensemble des marques du groupe et représente plus des deux tiers de l'objectif budgété sur la période.

"La croissance de l'activité est tirée à la fois par une hausse du prix moyen de vente et par un effet volume", souligne l'entreprise.

