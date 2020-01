Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pierre et Vacances annonce un nouveau plan stratégique à horizon 2024 Reuters • 29/01/2020 à 07:14









(.) 29 janvier (Reuters) - Pierre et Vacances PVAC.PA annonce mercredi dans un communiqué : * UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE À L'HORIZON 2024, CHANGE UP * UN OBJECTIF DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE DES BUSINESS LINES TOURISTIQUES DE 5% EN 2022 ET DE 9% EN 2024 Pour plus de détails, cliquez sur PVAC.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées PIERRE ET VACANCES Euronext Paris +4.55%