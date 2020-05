Laurent Grassin Boursorama Directeur médias https://www.boursorama.com/

La medtech a annoncé être entrée en négociations exclusives pour racheter son fournisseur historique, LCI Medical. Pierre Dumouchel, PDG de Safe Orthopaedics détaille l'intérêt stratégique de cette acquisition et revient sur les perspectives de sa société dans un contexte marqué par l'épidémie du Covid-19.

Boursorama : Safe Orthopaedics est pionnière des technologies « prêtes-à-l'emploi » pour la chirurgie du dos, avec des implants et des instruments en polymère à usage unique. Vous concevez ces kits, vous les commercialisez également. Quel est l'objectif poursuivi avec l'acquisition de LCI Medical ?

Pierre Dumouchel : Cette opération a pour objectif de faire de Safe Orthopaedics un groupe intégré, spécialiste du prêt à l'emploi sur toute la chaîne de valeur. Elle nous permettra d'avoir un cycle production-implantation plus court en maîtrisant notre chaîne de production, en optimisant les stocks et en étant capable de « customiser » notre offre pour répondre à la demande de nos clients. Ce, sans faire exploser les coûts. Nous le voyons avec notre partenaire japonais : il faut souvent adapter notre technologie aux pratiques chirurgicales locales qui peuvent différer des pratiques européennes. L'autre aspect fondamental de cette opération est qu'en disposant de l'outil industriel, nous nous ouvrons des options de partenariat avec les industriels du dispositif médical. Nous pourrons ainsi nous positionner comme sous-traitant ou comme fabricant d'équipement d'origine (OEM), dans le cadre de co-développement. Plus globalement, en intégrant la capacité de production, nous mettons nos ingénieurs en face du savoir-faire des équipes de LCI Medical, pour accélérer l'innovation et développer des produits à usage unique toujours plus optimisés.

Boursorama : La thématique de la relocalisation a refait surface avec la crise du Covid-19. L'aspect « made in France » a-t-il aussi joué un rôle dans cette acquisition ?

Pierre Dumouchel : Ce qui est sûr, c'est que nous construisons un acteur français complètement intégré dans le secteur des technologies médicales. Nous allons notamment investir sur le site lyonnais de LCI Medical. Notre but, c'est aussi de montrer qu'on peut développer des modèles très innovants sur la base de fabrication française en misant sur un vrai savoir-faire. Il y a en France, beaucoup de petites sociétés d'innovation dans le dispositif médicale. Mais peu de consolidation tricolore dans le secteur. Espérons, passée cette crise du Covid-19, que les pouvoirs publics soutiennent les groupes qui misent sur la création de la valeur en France.

Boursorama : Quel sera l'impact financier de cette acquisition sur Safe Orthopaedics ?

Pierre Dumouchel : Le financement de cette opération est sécurisé. Il se fera pour partie en actions nouvelles et je veux préciser que les dirigeants de LCI Medical, qui resteront impliqués dans le management de groupe, ont accepté cette rémunération en titres sur la base d'une capitalisation de Safe Orthopaedics fixé à 6,1 millions d'euros, bien supérieure à la valorisation actuelle du marché. Nous nous appuierons également sur le dispositif de financement par émission d'OCABSA contractualisé avec notre partenaire Alpha Blue Ocean. De plus, LCI Medical affiche depuis sa création un résultat net positif qui va venir améliorer la profitabilité de notre activité sur le rachis. Au final, grâce à cette acquisition, Safe Orthopaedics devrait être capable d'atteindre l'équilibre financier d'ici 18 mois.

Boursorama : Le timing de cette opération, en pleine crise sanitaire, ne représente-t-il une prise de risque ?

Pierre Dumouchel : Nous n'avons absolument aucun doute sur notre modèle économique dans cette période. LCI Medical est une acquisition stratégique qui viendra renforcer notre modèle. Nous étions pionniers il y a dix ans, aujourd'hui nous sommes toujours leaders mais la concurrence s'est renforcée avec une vingtaine de sociétés qui travaillent sur la technologie du « prêt-à-l'emploi » dans différentes indications chirurgicales. C'est positif car cela crédibilise notre offre... à condition de rester le premier. Avec LCI Medical, nous allons renforcer notre capacité d'innovation et reprendre un coup d'avance sur la compétition.

Boursorama : Quel sera l'impact de la crise du Covid-19 sur votre activité ? La perspective d'une croissance 2020 similaire à celle de 2019, autour de 35%, est-elle encore d'actualité ?

Pierre Dumouchel : Je crois que l'après-crise va venir démontrer la pertinence de notre modèle. Beaucoup d'opérations de chirurgie ont été repoussées à cause du Covid-19 mais on ne pourra pas les repousser éternellement sans que cela ait des répercussions sur les patients. On ne se fait pas opérer du dos pour le plaisir. L'activité chirurgicale devrait donc reprendre à l'été ou en septembre, avec peut-être un rythme plus soutenu. Or, c'est précisément lorsque l'activité est la plus intense dans les blocs opératoires que l'intérêt de nos kits « prêts à l'emploi » est le plus évident à démontrer. Au second trimestre, notre activité commerciale restera compliquée par un nombre de chirurgies limités et la prospection de nouveaux clients impossible. Je pense que l'activité va reprendre plus vite dans le secteur privé, et de façon plus progressive dans le public avec un retour à la normale en septembre. Aujourd'hui, nous visons encore une croissance à deux chiffres même si l'exercice n'est pas simple. Il y aura un fort impact au 2e trimestre mais, si nous n'assistons pas à une « seconde vague », un phénomène de récupération sur le 3e et le 4e trimestre. A long terme, je suis très confiant dans nos perspectives : nous avons refondu la gamme SteriSpine PS et, en fin d'année, de nombreuses innovations vont venir soutenir la croissance de la société.

