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Pierre Bismuth prend la présidence de CFA Society France
information fournie par Agefi Asset Management 23/09/2026 à 08:15
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A l’issue de son assemblée générale annuelle, la CFA Society France annonce la nomination de Pierre Bismuth, CFA, à la présidence de l’association. Il succède à Boubakar Kaboré.

Membre du conseil d’administration depuis 2021 et titulaire de la certification CFA depuis 2012, Pierre Bismuth possède près de trente années d’expérience dans la gestion d’actifs. Il est directeur général et directeur des investissements de Myria AM, filiale de l’UFF. Entre 2007 et 2014, il était chez Natixis comme responsable de la gestion des fonds obligataires, multi-actifs et de performance absolue.

Sous sa présidence, l’association compte « poursuivre sa mission de valoriser la certification CFA et de continuer à s’appuyer sur l’engagement de ses membres et volontaires pour favoriser le partage de connaissances, le développement professionnel et les échanges au sein de l’écosystème financier ».

La CFA Society France s’est parallèlement dotée d’un nouveau conseil d’administration. Irina Paes, CFA et Veera Somersalmi, CFA ont rejoint cette année cette instance, qui se compose aussi de Pierre Bismuth, Roxana Mitroi, Gabriel Houette, Nikolaï Doinikov, Franck Heripel, Mourad Kamoun, Matthieu Savi.

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